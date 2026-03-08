एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी Scorpio N का नया फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए मॉडल में कई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. कंपनी इस फेसलिफ्ट वर्जन के जरिए इसे और ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाने की कोशिश कर रही है. माना जा रहा है कि इस अपडेट में ज्यादा बदलाव इंटीरियर और टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, जबकि मैकेनिकल पार्ट्स में केवल हल्के बदलाव किए जा सकते हैं.

नए फेसलिफ्ट वर्जन में मिलेगा बड़ा डिस्प्ले

नई Scorpio N Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल सकता है. मौजूदा मॉडल में भी बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, लेकिन नए मॉडल में इससे भी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है. इससे कार का डैशबोर्ड ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देगा. इसके अलावा, पुराने सेमी-डिजिटल सेटअप की जगह पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. इससे ड्राइवर को नेविगेशन, गाड़ी की जानकारी और जरूरी अलर्ट साफ और आसान तरीके से दिखाई देंगे. इसके साथ बेहतर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी में भी होगा सुधार

नई Scorpio N Facelift में कई नए सुविधा और सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी, बेहतर कैमरा सिस्टम और अपडेटेड इंफोटेनमेंट इंटरफेस दिया जा सकता है. फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद इन फीचर्स की सूची और भी लंबी हो सकती है. इससे गाड़ी पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन सकती है. महिंद्रा का लक्ष्य इस एसयूवी को टेक्नोलॉजी के मामले में और मजबूत बनाना है.

डिजाइन में होंगे छोटे बदलाव

नई Scorpio N Facelift के एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. माना जा रहा है कि इसमें केवल छोटे बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि नई लाइटिंग डिजाइन, ग्रिल की नई डिटेलिंग और बंपर में हल्का बदलाव. हालांकि, Scorpio N की मजबूत लैडर-फ्रेम structure और इसकी पहचान वाले डिजाइन को बरकरार रखा जाएगा. यही डिजाइन इसे दूसरी एसयूवी से अलग बनाता है.

इंजन, लॉन्च और मुकाबला

नई Scorpio N Facelift में मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध रह सकते हैं. इसके कुछ वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है, फिलहाल महिंद्रा ने इस एसयूवी की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट पूरा होने के बाद इसे भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. बता दें कि Mahindra Scorpio-N Facelift अपने दमदार प्रदर्शन और नए फीचर्स (जैसे 360-डिग्री कैमरा, ADAS) के साथ मुख्य रूप से Tata Safari, MG Hector Plus और Hyundai Alcazar को सीधी टक्कर देगी.

