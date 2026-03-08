हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

महिंद्रा जल्द ही Scorpio-N का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है. नई SUV में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है. आइए इसके राइवल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी Scorpio N का नया फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए मॉडल में कई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. कंपनी इस फेसलिफ्ट वर्जन के जरिए इसे और ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाने की कोशिश कर रही है. माना जा रहा है कि इस अपडेट में ज्यादा बदलाव इंटीरियर और टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, जबकि मैकेनिकल पार्ट्स में केवल हल्के बदलाव किए जा सकते हैं.

नए फेसलिफ्ट वर्जन में मिलेगा बड़ा डिस्प्ले

नई Scorpio N Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल सकता है. मौजूदा मॉडल में भी बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, लेकिन नए मॉडल में इससे भी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है. इससे कार का डैशबोर्ड ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देगा. इसके अलावा, पुराने सेमी-डिजिटल सेटअप की जगह पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. इससे ड्राइवर को नेविगेशन, गाड़ी की जानकारी और जरूरी अलर्ट साफ और आसान तरीके से दिखाई देंगे. इसके साथ बेहतर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी में भी होगा सुधार

नई Scorpio N Facelift में कई नए सुविधा और सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी, बेहतर कैमरा सिस्टम और अपडेटेड इंफोटेनमेंट इंटरफेस दिया जा सकता है. फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद इन फीचर्स की सूची और भी लंबी हो सकती है. इससे गाड़ी पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन सकती है. महिंद्रा का लक्ष्य इस एसयूवी को टेक्नोलॉजी के मामले में और मजबूत बनाना है.

डिजाइन में होंगे छोटे बदलाव

नई Scorpio N Facelift के एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. माना जा रहा है कि इसमें केवल छोटे बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि नई लाइटिंग डिजाइन, ग्रिल की नई डिटेलिंग और बंपर में हल्का बदलाव. हालांकि, Scorpio N की मजबूत लैडर-फ्रेम structure और इसकी पहचान वाले डिजाइन को बरकरार रखा जाएगा. यही डिजाइन इसे दूसरी एसयूवी से अलग बनाता है.

इंजन, लॉन्च और मुकाबला

नई Scorpio N Facelift में मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध रह सकते हैं. इसके कुछ वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है, फिलहाल महिंद्रा ने इस एसयूवी की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट पूरा होने के बाद इसे भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. बता दें कि Mahindra Scorpio-N Facelift अपने दमदार प्रदर्शन और नए फीचर्स (जैसे 360-डिग्री कैमरा, ADAS) के साथ मुख्य रूप से Tata Safari, MG Hector Plus और Hyundai Alcazar को सीधी टक्कर देगी.

ये भी पढ़ें:-

सैफ अली खान और गौरी खान ने पेश की नई Mercedes-Benz V-Class, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

Published at : 08 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio N Scorpio N Facelift Scorpio N 2026 Mahindra Scorpio N Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च होने जा रही नई Scorpio N Facelift, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
ऑटो
बाइक वाले भी आसानी से खरीद पाएंगे! ये हैं टॉप-5 सस्ती फैमिली कारें, कीमत 3.49 लाख से शुरू
बाइक वाले भी आसानी से खरीद पाएंगे! ये हैं टॉप-5 सस्ती फैमिली कारें, कीमत 3.49 लाख से शुरू
ऑटो
लॉन्च होते ही छा गई Mahindra BE6 Batman Edition, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
लॉन्च होते ही छा गई Mahindra BE6 Batman Edition, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
ऑटो
Hero Splendor Plus Vs Honda Activa: डेली कम्यूट के लिए कौन सी टू-व्हीलर है बेहतर ? यहां जानें अंतर
Hero Splendor Plus Vs Honda Activa: डेली कम्यूट के लिए कौन सी टू-व्हीलर है बेहतर ? यहां जानें अंतर
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
टेलीविजन
जिया शंकर को इस 'यूट्यूबर' ने किया शादी के लिए प्रपोज, एक्ट्रेस का रिएक्शन जान दंग रह जाएंगे आप
जिया शंकर को इस 'यूट्यूबर' ने किया शादी के लिए प्रपोज, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ T20I मैचों में इन खिलाड़ियों का रहा है सबसे ज्यादा 'डक' पर आउट होने का रिकॉर्ड, शर्मनाक लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IND vs NZ T20I मैचों में इन खिलाड़ियों का रहा है सबसे ज्यादा 'डक' पर आउट होने का रिकॉर्ड, शर्मनाक लिस्ट में कौन-कौन शामिल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
नौकरी
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget