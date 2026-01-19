हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख रुपये के बजट के अंदर ढूंढ रहे कोई बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे परफेक्ट

1 लाख रुपये के बजट के अंदर ढूंढ रहे कोई बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे परफेक्ट

Affordable Bikes in India: अगर आप डेली अप-डाउन के लिए कोई किफायती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 11:49 AM (IST)
लोगों को डेली अप-डाउन के लिए ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम मेंटेनेंस के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. इसके साथ ही कीमत एक लाख रुपये की रेंज में हो, तब लोगों के लिए मोटरसाइकिल खरीदना और भी आसान बन जाता है. आइए एक लाख रुपये की रेंज में डेली अप-डाउन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइक्स के बारे में जानते हैं.

TVS Raider 125

टीवीएस रेडर 125 की एक्स-शोरूम कीमत 80,500 रुपये से शुरू होकर 95,600 रुपये तक जाती है. ये बाइक 7 वेरिएंट में मार्केट में मिलती है. इस मोटरसाइकिल में 99 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ डिजिटल डिस्प्ले मिलती है और यह बाइक 56.7 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है.

TVS Sport

दूसरी बाइक टीवीएस स्पोर्ट है, जो कि इस ब्रांड की सबसे सस्ती बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 55,100 रुपये से 57,100 रुपये के बीच है. टीवीएस की ये बाइक 109 cc इंजन के साथ 80 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. इस मोटरसाइकिल की कम कीमत और बेहतर माइलेज की वजह से ये ब्रांड की मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल में से एक है.

Hero Xtreme 125R

हीरो एक्सट्रीम 125R एक स्टाइलिश बाइक है. अगर आप एक लाख रुपये की रेंज में बेहतर लुक वाली मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. हीरो की इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 91,760 रुपये से शुरू है. हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल-चैनल ABS वेरिएंट के साथ हाल ही में लॉन्च की गई है. हीरो के इस वेरिएंट की कीमत 1.04 लाख रुपये है.

Hero Splendor Plus

हीरो स्प्लेंडर प्लस देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है. कई सालों से लोगों ने इस बाइक पर भरोसा जताया है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है. ये बाइक एक किलोमीटर में 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है.

Bajaj Pulsar

बजाज पल्सर 125 भी ऑफिस आने-जाने के लिए एक बेहतर बाइक मानी जा सकती है. बजाज की इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम प्राइस 80,004 रुपये से शुरू होकर 88,126 रुपये के बीच है. पल्सर 125 एक लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है.

इन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलाया तो तुरंत होगा एक्शन, राजधानी में GRAP-4 लागू 

Published at : 19 Jan 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Hero Splendor Affordable Bikes TVS Raider Affordable Bikes In India
Embed widget