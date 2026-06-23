लॉन्च से पहले जबरदस्त रिस्पांस, सिर्फ 6 मिनट के अंदर सॉल्ड आउट हुई Skoda Kodiaq RS

भारत में प्रीमियम SUVs का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. इसका ताजा उदाहरण स्कोडा की नई Kodiaq RS है, जिसने लॉन्च से पहले ही जबरदस्त पॉपुलेरिटी हासिल कर ली है. कंपनी ने इस दमदार SUV की बुकिंग शुरू की और हैरानी की बात यह रही कि भारत के लिए सभी 50 यूनिट्स केवल 6 मिनट के अंदर ही बुक हो गईं. इतनी तेज बुकिंग से साफ है कि भारतीय ग्राहकों के बीच हाई-परफॉर्मेंस और लिमिटेड एडिशन गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

पॉपुलर RS बैज के साथ किया जाएगा पेश

Skoda Kodiaq RS कंपनी की अब तक की सबसे हाई परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड SUV मानी जा रही है. यह भारत में पहली ऐसी 7-सीटर SUV है जिसे स्कोडा अपने पॉपुलर RS बैज के साथ पेश करेगी. कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो एक ही कार में लग्जरी, स्पोर्टी ड्राइविंग फील और फैमिली के लिए SUV चाहते हैं.

इस SUV में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 265 हॉर्सपावर और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलता है. यही वजह है कि कंपनी इसे भारत में अपनी सबसे तेज स्कोडा कार बता रही है.

गाड़ी का डिजाइन और यूनिट्स

डिजाइन की बात करें तो Kodiaq RS का लुक काफी स्पोर्टी है. इसमें ब्लैक-आउट ग्रिल, ब्लैक रूफ रेल्स, बड़े अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और RS बैजिंग दी गई है, जो इसे Kodiaq से अलग पहचान देती है. अंदर की ओर ब्लैक थीम वाला केबिन, रेड स्टिचिंग, स्पोर्ट्स सीट्स और प्रीमियम फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं.

SUV में प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, डायनामिक चेसिस कंट्रोल (DCC Plus) और 15-लेवल डैम्पिंग एडजस्टमेंट जैसी मॉडर्न तकनीकें भी दी गई हैं. इसके अलावा ड्राइवर को Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow और Off-Road जैसे कई ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिससे यह अलग-अलग सड़क और मौसम परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

कंपनी इस मॉडल को सीमित संख्या में भारत लाएगी. शुरुआती फेज में केवल 50 यूनिट्स ही भारत के लिए आएंगी. बुकिंग शुरू होते ही इन सभी यूनिट्स का कुछ ही मिनटों में बिक जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय बाजार में स्कोडा के RS मॉडल्स की शानदार फैन फॉलोइंग है. इससे पहले कंपनी की Octavia RS भी लॉन्च के कुछ ही समय बाद पूरी तरह बिक गई थी.

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