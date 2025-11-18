7-Seater Premium Cars Under 15 Lakhs: कई लोग बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन फैमिली पैक कार खरीदने के लिए जेब में 20-25 लाख रुपये की नहीं केवल 15 लाख रुपये की जरूरत है. भारतीय बाजार में कई ऐसी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये की रेंज में है और ये कार बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं. इन कारों में मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स के दमदार मॉडल शामिल हैं.

मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga)

मारुति अर्टिगा एक दमदार 7-सीटर कार है. ये कार 7 कलर ऑप्शन में मार्केट में है. इस गाड़ी में 1462 cc इंजन लगा है, जिससे 6,000 rpm पर 75.8 kW की पावर मिलती है और 4,300 rpm पर 139 Nm का टॉर्क मिलता है. अर्टिगा में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्यूल एफिशियंसी बेहतर होती है. इस 7-सीटर कार मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम प्राइस 8.80 लाख रुपये से शुरू है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (Mahindra Scorpio N)

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. महिंद्रा की इस 7-सीटर कार की एक्स-शोरूम प्राइस 13.20 लाख रुपये से शुरू होकर 23.98 लाख रुपये तक जाती है. इस कार में 2-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लगा है, जिससे 149.14 kW की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. महिंद्रा की इस गाड़ी में 2.2-लीटर डीजल जनरेशन II mHawk इंजन लगा है, जिससे 128.6 kW की पावर और 370 Nm का टॉर्क मिलता है.

टाटा सफारी (Tata Safari)

टाटा सफारी भी एक 7-सीटर कार है. इस गाड़ी के 6 कलर ऑप्शन मार्केट में है. टाटा की इस कार के 24 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. टाटा सफारी की एक्स-शोरूम कीमत 14,66,290 रुपये से शुरू है. इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. कार में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स शामिल हैं. इस गाड़ी में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर भी है. गाड़ी में 360-डिग्री साउंड सिस्टम लगा है.

