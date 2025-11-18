हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो7-Seater Cars: 15 लाख रुपये की रेंज में प्रीमियम 7-सीटर कार, महिंद्रा-मारुति और टाटा के बेस्ट मॉडल शामिल

7-Seater Cars: 15 लाख रुपये की रेंज में प्रीमियम 7-सीटर कार, महिंद्रा-मारुति और टाटा के बेस्ट मॉडल शामिल

7-Seater Cars Under 15 Lakh: 15 लाख रुपये में प्रीमियम 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं, तो भारतीय बाजार में इस प्राइस-रेंज में कई गाड़ियां शामिल हैं. इन कारों में टाटा, महिंद्रा और मारुति के मॉडल हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

7-Seater Premium Cars Under 15 Lakhs: कई लोग बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन फैमिली पैक कार खरीदने के लिए जेब में 20-25 लाख रुपये की नहीं केवल 15 लाख रुपये की जरूरत है. भारतीय बाजार में कई ऐसी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये की रेंज में है और ये कार बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं. इन कारों में मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स के दमदार मॉडल शामिल हैं.

मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga)

मारुति अर्टिगा एक दमदार 7-सीटर कार है. ये कार 7 कलर ऑप्शन में मार्केट में है. इस गाड़ी में 1462 cc इंजन लगा है, जिससे 6,000 rpm पर 75.8 kW की पावर मिलती है और 4,300 rpm पर 139 Nm का टॉर्क मिलता है. अर्टिगा में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्यूल एफिशियंसी बेहतर होती है. इस 7-सीटर कार मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम प्राइस 8.80 लाख रुपये से शुरू है.

Ertiga

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (Mahindra Scorpio N)

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. महिंद्रा की इस 7-सीटर कार की एक्स-शोरूम प्राइस 13.20 लाख रुपये से शुरू होकर 23.98 लाख रुपये तक जाती है. इस कार में 2-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लगा है, जिससे 149.14 kW की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. महिंद्रा की इस गाड़ी में 2.2-लीटर डीजल जनरेशन II mHawk इंजन लगा है, जिससे 128.6 kW की पावर और 370 Nm का टॉर्क मिलता है.

7-Seater Cars: 15 लाख रुपये की रेंज में प्रीमियम 7-सीटर कार, महिंद्रा-मारुति और टाटा के बेस्ट मॉडल शामिल

टाटा सफारी (Tata Safari)

टाटा सफारी भी एक 7-सीटर कार है. इस गाड़ी के 6 कलर ऑप्शन मार्केट में है. टाटा की इस कार के 24 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. टाटा सफारी की एक्स-शोरूम कीमत 14,66,290 रुपये से शुरू है. इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. कार में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स शामिल हैं. इस गाड़ी में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर भी है. गाड़ी में 360-डिग्री साउंड सिस्टम लगा है.

7-Seater Cars: 15 लाख रुपये की रेंज में प्रीमियम 7-सीटर कार, महिंद्रा-मारुति और टाटा के बेस्ट मॉडल शामिल

यह भी पढ़ें

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होगी लॉन्च, बैटरी और रेंज से जुड़ी डिटेल्स आइ सामने

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
Maruti Ertiga Tata Safari 7 Seater Cars Mahindra Scorpio N Cars Under 15 Lakh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget