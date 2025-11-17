हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होगी लॉन्च, बैटरी और रेंज से जुड़ी डिटेल्स आइ सामने

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होगी लॉन्च, बैटरी और रेंज से जुड़ी डिटेल्स आइ सामने

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार eVitara दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाली है, ये कार डुअल स्क्रीन और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स के साथ आएगी. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी डिटेल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में EV मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है. अब लोग सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी बीच मारुति सुजुकी, जो भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, अब अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है. इसका नाम Maruti Suzuki e Vitara होगा और यह कंपनी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी e Vitara

  • मारुति सुजुकी ने आधिकारिक रूप से बता दिया है कि e Vitara का लॉन्च 2 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. ये लॉन्च इसलिए खास है क्योंकि मारुति अब तक EV सेगमेंट में नहीं उतरी थी, जबकि टाटा, महिंद्रा और MG जैसी कंपनियां पहले ही कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही हैं. कंपनी के अनुसार, 2030 तक वह भारत में 50% मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है. इसके लिए मारुति 8 नए EV और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करेगी और लगभग 70,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी. 

स्टाइलिश और मॉडर्न एक्सटीरियर

  • Maruti e Vitara को खास तौर पर एक असली इलेक्ट्रिक SUV के रूप में डिजाइन किया गया है. इसके फ्रंट में 3-Point Matrix LED DRLs, स्लीक LED हेडलैंप्स और क्लोज्ड ग्रिल दी गई है, जो इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक लुक देती है. ये डिजाइन युवाओं, फैमिली और EV कार पसंद करने वालों सभी को पसंद आने वाला है क्योंकि यह स्टाइलिश भी है और काफी प्रैक्टिकल भी.

प्रीमियम केबिन

  • e Vitara का केबिन अब तक की किसी भी मारुति कार से सबसे ज्यादा प्रीमियम है. इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन सेटअप (एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए) मिलता है. फ्लोटिंग सेंटर कंसोल इसे हाई-टेक फील देता है. मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, OTA अपडेट्स, प्रीमियम सीट्स और ग्लास सनरूफ जैसी फीचर्स इसके इंटीरियर को और भी खास बनाती हैं.

61 kWh बैटरी से 500 km रेंज 

  • e Vitara में 61 kWh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो लगभग 500 km तक की रेंज दे सकती है. यह रेंज उन लोगों के लिए काफी है जो चार्जिंग की चिंता के कारण EV नहीं खरीदते. इसमें सिंगल मोटर सेटअप होगा और यह FWD कॉन्फिगरेशन में आएगी.

सुरक्षा में भी आगे

  • सेफ्टी के मामले में भी e Vitara एक बड़ा अपग्रेड है. इसमें Level-2 ADAS दिया जाएगा जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर अलर्ट सिस्टम शामिल होंगे. इसके अलावा इसमें 7 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड और 360° कैमरा मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Hunter 350 vs Yamaha XSR155: सिटी राइडिंग के लिए कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स

Published at : 17 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Electric Car INDIA Maruti EVitara EVitara Upcoming Electric SUV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
Hyundai Venue N Line Drive Experience ! #hyundai #hyundaivenue2025 | Auto Live
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget