मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार इस दिन होगी लॉन्च, बैटरी और रेंज से जुड़ी डिटेल्स आइ सामने

भारत में EV मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है. अब लोग सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी बीच मारुति सुजुकी, जो भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, अब अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है. इसका नाम Maruti Suzuki e Vitara होगा और यह कंपनी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी e Vitara

मारुति सुजुकी ने आधिकारिक रूप से बता दिया है कि e Vitara का लॉन्च 2 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. ये लॉन्च इसलिए खास है क्योंकि मारुति अब तक EV सेगमेंट में नहीं उतरी थी, जबकि टाटा, महिंद्रा और MG जैसी कंपनियां पहले ही कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही हैं. कंपनी के अनुसार, 2030 तक वह भारत में 50% मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है. इसके लिए मारुति 8 नए EV और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करेगी और लगभग 70,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी.

स्टाइलिश और मॉडर्न एक्सटीरियर

Maruti e Vitara को खास तौर पर एक असली इलेक्ट्रिक SUV के रूप में डिजाइन किया गया है. इसके फ्रंट में 3-Point Matrix LED DRLs, स्लीक LED हेडलैंप्स और क्लोज्ड ग्रिल दी गई है, जो इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक लुक देती है. ये डिजाइन युवाओं, फैमिली और EV कार पसंद करने वालों सभी को पसंद आने वाला है क्योंकि यह स्टाइलिश भी है और काफी प्रैक्टिकल भी.

प्रीमियम केबिन

e Vitara का केबिन अब तक की किसी भी मारुति कार से सबसे ज्यादा प्रीमियम है. इसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन सेटअप (एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए) मिलता है. फ्लोटिंग सेंटर कंसोल इसे हाई-टेक फील देता है. मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, OTA अपडेट्स, प्रीमियम सीट्स और ग्लास सनरूफ जैसी फीचर्स इसके इंटीरियर को और भी खास बनाती हैं.

61 kWh बैटरी से 500 km रेंज

e Vitara में 61 kWh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो लगभग 500 km तक की रेंज दे सकती है. यह रेंज उन लोगों के लिए काफी है जो चार्जिंग की चिंता के कारण EV नहीं खरीदते. इसमें सिंगल मोटर सेटअप होगा और यह FWD कॉन्फिगरेशन में आएगी.

सुरक्षा में भी आगे

सेफ्टी के मामले में भी e Vitara एक बड़ा अपग्रेड है. इसमें Level-2 ADAS दिया जाएगा जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर अलर्ट सिस्टम शामिल होंगे. इसके अलावा इसमें 7 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड और 360° कैमरा मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Hunter 350 vs Yamaha XSR155: सिटी राइडिंग के लिए कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स