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हिंदी न्यूज़ऑटोअब EV भी बेचेगा सऊदी, क्राउन प्रिंस ने लॉन्च की CEER की पहली इलेक्ट्रिक कार

अब EV भी बेचेगा सऊदी, क्राउन प्रिंस ने लॉन्च की CEER की पहली इलेक्ट्रिक कार

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को Exobot सेडान और Exobot एसयूवी के नाम से लॉन्च किया.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन अब वह अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से आगे ले जाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इसी रणनीति के तहत देश की पहली घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनी CEER ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया के सामने पेश किया है. 21 सितंबर 2026 को सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने CEER के फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक वाहनों EXOBOT को लॉन्च किया.

दो इलेक्ट्रिक मॉडल हुए पेश

CEER ने फिलहाल दो इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किए हैं. इनमें एक प्रीमियम सेडान और एक SUV शामिल है. कंपनी के मुताबिक ये वाहन सऊदी अरब में डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे. इनका उत्पादन किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में स्थित CEER मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा. दोनों वाहनों में आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिला है. कारों में ऊपर की ओर खुलने वाले गुलविंग डोर दिए गए हैं और इनके डिजाइन में पारंपरिक बीच के पिलर के बजाय हाई-स्ट्रेंथ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

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CEER की शुरुआत कैसे हुई?

CEER को 2022 में सऊदी अरब के Public Investment Fund (PIF) और ताइवान की Foxconn के बीच जाइंट वेन्चर के रूप में लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य सऊदी अरब में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नई इंडस्ट्री खड़ी करना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन की क्षमता विकसित करना है. कंपनी ने ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और उत्पादन के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है. इनमें BMW, Foxconn, Rimac और अन्य स्थानीय कंपनियां शामिल हैं. CEER के अनुसार, कंपनी 2034 तक अपने वाहनों में 45 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का लक्ष्य हासिल करना चाहती है.

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2030 तक सात मॉडल लाने की योजना

EXOBOT को CEER के बड़े वाहन पोर्टफोलियो की शुरुआत माना जा रहा है. कंपनी की योजना 2030 तक कुल सात मॉडल पेश करने की है. इनमें अलग-अलग आकार और अलग-अलग पावरट्रेन वाले वाहन शामिल होंगे. इसका मतलब है कि CEER केवल प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित रहने के बजाय भविष्य में ज्यादा बाजार को कवर कर सकती है.

तेल से आगे बढ़ने की योजना

CEER का लॉन्च सऊदी अरब की वीजन 2030 आर्थिक रणनीति से जुड़ा हुआ है. इस रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जरिए सरकार इंनवेस्ट, स्थानीय सप्लाई चेन विकसित करने और नई नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम कर रही है. CEER का अनुमान है कि 2034 तक कंपनी सऊदी अरब की GDP में करीब 8 अरब डॉलर का योगदान कर सकती है और लगभग 30,000 नौकरियां पैदा कर सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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