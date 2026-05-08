इस राज्य में बनेगा Royal Enfield का बड़ा प्लांट, हर साल 9 लाख ज्यादा बाइक्स का होगा प्रोडक्शन

देश की मशहूर बाइक कंपनी Royal Enfield अब आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह राज्य में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए करीब 2,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी. साल 1901 में शुरुआत के बाद यह कंपनी का तमिलनाडु के बाहर पहला बड़ा विस्तार माना जा रहा है. यह नया प्लांट आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सत्यवेदु मंडल में बनाया जाएगा. यह इलाका तमिलनाडु सीमा के काफी पास है. कंपनी इस फैक्ट्री को दो चरणों में तैयार करेगी. नए प्लांट के शुरू होने के बाद Royal Enfield की प्रोडक्शन कैपेसिटी में हर साल करीब 9 लाख बाइक की बढ़ोतरी होगी. इससे भारत को दुनिया के बड़े बाइक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है.

कंपनी को मिली 267 एकड़ जमीन

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सत्यवेदु के वनेल्लूरु और रल्लाकुप्पम गांवों में करीब 267 एकड़ जमीन दी है. इस बड़े प्रोजेक्ट से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के साथ-साथ छोटे कारोबार के नए मौके भी पैदा होंगे.

सप्लायर कंपनियों के लिए भी बनेगा बड़ा केंद्र

Royal Enfield ने बताया कि फैक्ट्री के पहले चरण के साथ एक बड़ा वेंडर पार्क भी तैयार किया जाएगा. इस पार्क के जरिए कंपनी अपने सप्लायर नेटवर्क को भी आंध्र प्रदेश में लाएगी. इससे राज्य में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बड़ा नेटवर्क तैयार होगा और कई छोटी-बड़ी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा.

2029 तक पूरा होगा पहला चरण

कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने में मदद करेगा. इसका पहला चरण 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि दूसरा चरण 2032 तक पूरा होगा. राज्य सरकार ने इसे आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. सरकार का मानना है कि इस निवेश से दक्षिण आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास तेज होगा और ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में भी नए निवेश आने की संभावना बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें:- ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

