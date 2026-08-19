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हिंदी न्यूज़ऑटोमात्र 340 रुपये में महीनेभर टोल की टेंशन खत्म, जानें नया नियम

मात्र 340 रुपये में महीनेभर टोल की टेंशन खत्म, जानें नया नियम

NHAI Digital FASTag Local Pass: NHAI ने 121 से अधिक टोल प्लाजा पर FASTag डिजिटल लोकल पास सुविधा शुरू कर दी है. मात्र 340-350 रुपये में महीनेभर टोल की टेंशन खत्म.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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NHAI Digital FASTag Local Pass: इन दिनों टोल को लेकर कई तरह के खबर सामने आ रही हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. क्योंकि, अगर आप नेशनल हाईवे से रोजाना सफर करते हैं और बार-बार टोल कटने की समस्या से परेशान हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत NHAI ने डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा का विस्तार करते हुए इसे देश भर के 121 से अधिक टोल प्लाजा पर लागू कर दिया है.

आपको जानकारी दें दे कि, इस नए सिस्टम के आने के बाद से स्थानीय लोगों को अब मंथली पास बनवाने के लिए टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में खड़े होने या फिजिकल दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल वाहन मालिक मात्र 340 से 350 रुपये प्रति माह के शुल्क में पूरे महीने अनलिमिटेड यात्रा का लाभ उठा सकते हैं.

किन लोगों को होगा फायदा?

आपको बता दें कि, NHAI के नियमों के अनुसार, इस डिजिटल लोकल पास का लाभ केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जिनका पंजीकृत पता संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है. यह सुविधा केवल नॉन-कमर्शियल यानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही लागू है.

पहले स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा पर जाकर एड्रेस प्रूफ और आरसी जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ते थे लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो गई है. जिससे आपका समय और पैसा दोने ही बचेगा.


मात्र 340 रुपये में महीनेभर टोल की टेंशन खत्म, जानें नया नियम

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मिनटों में होगा वेरिफिकेशन

बता दें कि, इस डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए NHAI ने इसे डिजीलाॉकर और सरकारी वाहन पोर्टल से इंटीग्रेट किया है. इसके अलावा आवेदक के 20 किमी के दायरे को सटीक रूप से मापने के लिए GIS आधारित ऑटो-वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

आप जैसे ही ऐप में डिटेल दर्ज करते हैं सिस्टम तुरंत ही आपके आधार पते, वाहन की आरसी और उससे जुड़े FASTag की जांच कर लेता है. बिना किसी मानवीय दखल के पात्रता सिद्ध होते ही डिजिटल पास जारी कर दिया जाता है.


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ई-नोटिस से होगा बचाव

आपको जानकारी ले लिए बता दें कि, देश भर के कई हाई-स्पीड कॉरिडोर्स पर बिना बैरियर वाला मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जा रहा है. इस सिस्टम में ऑटोमैटिक कैमरे और RFID रीडर्स सीधे फास्टैग से टोल काट लेते हैं.

कई स्थानीय वाहन चालक पास न होने की स्थिति में बिना टोल चुकाए निकल जाते थे जिससे उनके पास ई-नोटिस पहुंच रहे थे और पेनल्टी के रूप में सामान्य से दोगुना टोल चुकाना पड़ रहा था. यह डिजिटल लोकल पास स्थानीय निवासियों को ऐसी किसी भी कानूनी पेनल्टी या ई-नोटिस के झंझट से पूरी तरह बचाएगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आप फास्टैग लोकल पास आवेदन के लिए इन निचे दिए गए स्टेप्स की मदद ले सकते हैं:

  • ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में NHAI का आधिकारिक राजमार्गयात्रा ऐप डाउनलोड करें.
  • लोकल पास सेक्शन पर जाएं: इसके बाद ऐप खोलें और फास्टैग लोकल पास विकल्प पर टैप करके 'Get Started' चुनें.
  • प्रश्नों का उत्तर दें: स्क्रीन पर दिख रहे सवालों के जवाब हाँ/ना में दें.
  • टोल प्लाजा चुनें: इसके बाद सर्च बॉक्स में अपने नजदीकी लोकल टोल प्लाजा का नाम दर्ज करें.
  • डिजिटल वेरिफिकेशन: डिजिलॉकर के जरिए अपने पते और फास्टैग डिटेल्स को ऑटो-वेरीफाई करें.
    ऑनलाइन पेमेंट करें: पहचान की पुष्टि होते ही लगभग 340 से 350 रुपये के मासिक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. पेमेंट होते ही यह पास आपके फास्टैग से एक्टिवेट हो जाएगा.

121 से ज्यादा टोल प्लाजा पर लागु हुआ नियम

आपको बता दें कि, NHAI ने डिजिटल लोकल पास सुविधा का पहला ट्रायल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से शुरू किया था.
इसके सफल परीक्षण के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के 121 से अधिक टोल प्लाजा पर यह ऑनलाइन सुविधा लाइव कर दी गई है.

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का टोल प्लाजा इस सूची में शामिल है या नहीं तो आप NHAI के पोर्टल rajmargyatra.nhai.gov.in या राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर जाकर लाइव टोल प्लाजा की सूची देख सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Aug 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
NHAI Digital FASTag Local Pass Rajmargyatra App Online Monthly Pass 121 Toll Plazas FASTag Pass Rules FASTag Local Pass Eligibility 20 Km
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