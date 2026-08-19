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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Roof Carrier Rules: क्या नॉर्मल कार पर लगाया जा सकता है रूफ कैरियर, क्या हैं इसके नियम?

Car Roof Carrier Rules: क्या नॉर्मल कार पर लगाया जा सकता है रूफ कैरियर, क्या हैं इसके नियम?

Car Roof Carrier Rules: किसी भी नॉर्मल कार पर रूफ कैरियर लगाया जा सकता है. साथ ही, इसके लिए RTO ने कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा रखे हैं. इसके बावजूद पुलिस आपको परेशान कर सकती है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 19 Aug 2026 03:54 PM (IST)
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Car Roof Carrier Rules: छुट्टी मनाने के लिए फैमिली के साथ कार से जा रहे हैं, लेकिन डिक्की में जगह कम होने का झंझट है? क्या आपको भी ट्रैवलिंग के दौरान ऐसी दिक्कत से जूझना पड़ता है और आप भी कार की छत पर रूफ कैरियर लगवाने के बारे में सोचते हैं? साथ ही, चालान का डर भी लगता है तो आपको बताते हैं कि गाड़ी पर रूफ कैरियर लगवाने के नियम क्या हैं? 

क्या कहता है भारत का कानून?

भारत में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत निजी वाहनों की छत पर कैरियर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है. कानून के हिसाब से अगर आप अपनी प्राइवेट कार पर कैरियर लगाते हैं और उस पर तय सीमा के भीतर सामान ले जाते हैं तो यह अवैध नहीं है. हालांकि, कमर्शियल वाहनों के लिए नियम अलग होते हैं और उन्हें RTO से इसके लिए विशेष अनुमति या अप्रूवल लेना पड़ता है. 

कब हो सकती है दिक्कत?

प्राइवेट वाहनों के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत स्थानीय स्तर पर होती है. कई राज्यों या महानगरों की ट्रैफिक पुलिस कार में किसी भी तरह के बाहरी बदलाव को अवैध मोडिफिकेशन की श्रेणी में डाल देती है. अगर कैरियर का आकार बहुत बड़ा है या वह गाड़ी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. 

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रूफ कैरियर लगाने के जरूरी नियम

यदि कोई वाहन मालिक अपनी कार पर लगेज कैरियर लगवा रहा है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे- तय वजन सीमा का ध्यान रखें. हर कार निर्माता कंपनी अपनी गाड़ी की छत की भार उठाने की क्षमता तय करती है. इससे ज्यादा वजन रखने पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है. इसके अलावा ख्याल रखें कि कैरियर या उस पर रखा सामान कार की लंबाई और चौड़ाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए. अगर सामान गाड़ी के दोनों तरफ या आगे-पीछे लटकता हुआ पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना लगा सकती है. 

रूफ कैरियर पर कैसे रखें सामान?

कार की छत पर रखा सामान इस तरह नहीं बंधा होना चाहिए, जिससे ड्राइवर को आगे या पीछे का रास्ता देखने में दिक्कत हो. इसके अलावा सामान को सुरक्षित तरीके से बांधना बेहद जरूरी है. दरअसल, ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक, अगर सफर के दौरान सामान ढीला होकर सड़क पर गिरता है और उससे किसी अन्य वाहन या व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो यह गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Roof Carrier Roof Carrier On Private Car Rto Rules For Roof Box
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