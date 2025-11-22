हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोट्यूबलैस-स्पोक टायर्स के साथ लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, 2.5 लाख रुपये की रेंज में मोटरसाइकिल

ट्यूबलैस-स्पोक टायर्स के साथ लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, 2.5 लाख रुपये की रेंज में मोटरसाइकिल

Royal Enfield Meteor 350 Launched: रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 का न्यू एडिशन मॉडल मार्केट में आ गया है. इस मोटरसाइकिल में हाई-फाई मॉडल्स की तरह ट्रिपर नेविगेशन पॉड दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 22 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Royal Enfield Bike Price In India: रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 (Royal Enfield Meteor 350) का नया एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है. ये एक लिमिटेड एडिशन है जो कि इस बाइक की पांच लाख यूनिट्स की सेल को सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट में लाया गया है. मीटिओर 350 का ये न्यू मॉडल सनडाउनर ऑरेंज (Sundowner Orange) एडिशन है. रॉयल एनफील्ड की इस बाइक में ट्रेवलिंग पैक भी दिया गया है, जियमें टूअरिंग सीट, फ्लाईस्क्रीन और पैसेंजर बैकरेस्ट भी है. इस बाइक में ट्रिपर नेविगेशन पॉड दिया गया है, जो कि ज्यादातर हाई मॉडल्स में देखने के लिए ही मिलता है. लेकिन रॉयल एनफील्ड इस लिमिटेड एडिशन बाइक में भी ये फीचर जोड़ा गया है.

Meteor 350 के नए वेरिएंट की कीमत

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 में पहली बार एल्युमीनियम ट्यूबलैस-स्पोक व्हील्स लगाए गए हैं. साथ ही स्लिप एंड असिस्ट क्लच को भी 2026 रेंज में लाया गया है. इस मोटरसाइकिल में एडजस्टेबल लीवर्स और एलईडी हेडलैम्प्स भी लगाई गई हैं. मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज की एक्स-शोरूम प्राइस 2.19 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 3,000 रुपये ज्यादा है.

रॉयल एनफील्ड की बाइक की पावर

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 के इस लिमिटेड एडिशन में कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं हुआ है. इस बाइक का इंजन स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही है. मीटिओर 350 में सिंगल-सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन लगा है, जिससे 6,100 rpm पर 20.2 bhp की पावर मिलती है और 4,000 rpm पर 27 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक के इंजन के साथ में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी जुड़ा है. मोटरसाइकिल में 5-स्पीड कॉन्सटेंट मैश गियर बॉक्स भी लगा है.

रॉयल एनफील्ड की ये बाइक ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम के साथ आती है. इस मोटरसाइकिल में 1400 mm का व्हीलबेस और 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इस बाइक को टंकी में एक बार में 15 लीटर फ्यूल डलवाया जा सकता है. मीटिओर 350 एक लीटर पेट्रोल में 33 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस तरह एक बार टंकी फुल कराने पर ये बाइक 495 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है.

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल में फिर एक बार भारत बना नंबर 1, लगातार दूसरी बार चीन को पछाड़ा

Published at : 22 Nov 2025 08:10 AM (IST)
