इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल में फिर एक बार भारत बना नंबर 1, लगातार दूसरी बार चीन को पछाड़ा

India Become Number 1 In 3-W Sales: इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के मार्केट में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत कैलेंडर ईयर 2024 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल करने वाला देश बना है. भारत ने इस मामले में लगातार दूसरी बार चीन को पीछे छोड़ दिया है. COP30 ZEV रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर ईयर 2024 में पूरी दुनिया में बिके 3-व्हीलर की सेल में 57 फीसदी योगदान भारत का है. इससे पता चलता है कि क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में जीरो एमीशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है.

इलेक्ट्रिक 3-W की सेल में भारत नंबर 1

ऑटोकार प्रोफशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल में भारत लगातार दूसरी बार नंबर 1 बना है. कैलेंडर ईयर 2024 में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की दमदार सेल हुई. 2024 में भारत में करीब सात लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल हुई, जो कि कैलेंडर ईयर 2023 की तुलना में 18 फीसदी ज्यादा है. वहीं चीन में CY2024 में तीन लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हुई, जो कि CY2023 की तुलना में 6 फीसदी कम रही. COP30 ZEV रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में पिछले साल 1.21 मिलियन इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल हुई, जिसमें अकेले भारत का योगदान 57 फीसदी रहा.

2025 में भारत बनाएगा बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय बाजार में पिछले साल की तरह ही इस कैलेंडर ईयर 2025 में भी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की दमदार सेल हो रही है. साल 2025 में 1 जनवरी से लेकर 20 नवंबर तक 6,80,000 यूनिट्स सेल हो चुकी हैं. वहीं देखा जाए तो अक्टूबर में 70,604 यूनिट्स की सेल हुई, जो कि अब तक हुई बिक्री का बेस्ट आंकड़ा है. 2025 के समाप्त होने में अभी समय बाकी है. ऐसे में इस साल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल 7,40,000 से 7,50,000 यूनिट्स के करीब पहुंच सकती है. अगर भारत में इस साल साढ़े सात लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल हुई, तब इस सेगमेंट में ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हो जाएगा.

यह भी पढ़ें

Hero Splendor Plus को कड़ी टक्कर देती है TVS Radeon, जानें कौन-सी बाइक है ज्यादा सस्ती