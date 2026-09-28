फेस्टिव सीजन से पहले ये कार और बाइक्स होंगी लॉन्च, देख लें लिस्ट

फेस्टिव सीजन शुरू होने के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली है. अक्टूबर 2026 में कई कंपनियां नई कारें, फेसलिफ्ट मॉडल और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश करने की तैयारी में हैं. टू-व्हीलर सेगमेंट में भी BMW, Norton और Bajaj जैसे ब्रांड नए मॉडल या अपडेटेड बाइक लाने की तैयारी कर रहे हैं.

ऐसे में अगर आप दिवाली या उसके आसपास नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अगले कुछ हफ्तों में आने वाले इन मॉडल्स पर नजर रख सकते हैं. हालांकि, अभी तक सभी मॉडल की लॉन्च डेट आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है.

Mercedes-Maybach S-Class Facelift

फेस्टिव सीजन की शुरुआत प्रीमियम सेगमेंट के एक बड़े मॉडल से हो सकती है. Mercedes-Maybach S-Class facelift की भारत में लॉन्चिंग 5 अक्टूबर 2026 के लिए बताई गई है. यह मौजूदा Maybach S-Class का अपडेटेड वर्जन होगा और इसमें डिजाइन तथा टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

Skoda Slavia Facelift

Skoda Slavia का फेसलिफ्ट भी अक्टूबर की शुरुआत में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 अक्टूबर को यह लॉन्च हो सकती है. नई Slavia में एक्सटीरियर और केबिन के साथ फीचर्स में अपडेट देखने को मिल सकते हैं.

Honda Elevate Facelift

Honda की मिड-साइज SUV Elevate को भी फेस्टिव सीजन से पहले अपडेट मिलने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका फेसलिफ्ट अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स और कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के जारी रहने की संभावना है.

Volvo EX90 और ES90

प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो Volvo के दो बड़े मॉडल आने वाले हैं. EX90 इलेक्ट्रिक SUV और ES90 इलेक्ट्रिक सेडान की भारत में अक्टूबर में एंट्री होने की रिपोर्ट है. लॉन्च कैलेंडर में दोनों के लिए 12 अक्टूबर की तारीख दी गई है. EX90 कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है, जबकि ES90 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान के तौर पर आएगी.

यह भी पढ़ें: 5 मिनट में 70% चार्ज! EV मार्केट में आया तहलका मचाने वाला नया फीचर

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon भी फेस्टिव सीजन के प्रमुख नए मॉडल्स में शामिल है. Hyundai ने भारत में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि लॉन्च अक्टूबर में होने की उम्मीद है. यह मॉडल Venue और Creta के बीच अपनी जगह बना सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लंबाई करीब 4.2 मीटर होगी और पेट्रोल के साथ CNG पावरट्रेन की संभावना भी बताई गई है.

नई Audi Q3

Audi की नई जनरेशन Q3 भी अक्टूबर में भारत आने वाली प्रमुख लग्जरी SUV है. कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्च डेट 16 अक्टूबर 2026 तय की है और स्थानीय उत्पादन भी शुरू हो चुका है. नई Q3 में डिजाइन और टेक्नोलॉजी के स्तर पर बदलाव देखने को मिलेंगे. यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में Mercedes-Benz और BMW जैसी कंपनियों के मॉडलों को टक्कर देगी.

बाइक्स में BMW F 450 R और Norton Atlas

टू-व्हीलर बाजार में भी अक्टूबर में बीक्री होगी क्योंकि BMW F 450 R को अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा Norton Atlas और Atlas GT की भारत में एंट्री भी अक्टूबर-नवंबर के आसपास होने की संभावना है. Norton की दोनों बाइक्स TVS Motor Company के Hosur प्लांट में प्रोडक्शन से जुड़ी हैं.

Bajaj Pulsar NS200 और N250

Bajaj अपनी Pulsar रेंज को भी फेस्टिव सीजन से पहले अपडेट करने की तैयारी में है. टेस्टिंग के दौरान Pulsar NS200 और N250 के नए वर्जन देखे गए हैं. NS200 में USD फोर्क और नया TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे बदलाव दिखाई दिए हैं, जबकि N250 में भी TFT कंसोल और कुछ हार्डवेयर अपडेट मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: Tata Aeris खरीदने का प्लान, पहले जान लें कौन सा Variant आपके लिए सही