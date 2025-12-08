Harley-Davidson ने भारत में अपनी नई X440 T लॉन्च कर दी है, जिससे 400cc बाइक सेगमेंट में फिर से तेजी आ गई है. वहीं, Royal Enfield Classic 350 कई सालों से इस सेगमेंट की सबसे पसंद की जाने वाली बाइक है और GST 2.0 के बाद इसकी कीमत और भी कम हो गई है. दोनों बाइकों का लुक रेट्रो है, लेकिन इनकी स्टाइल अलग है. Classic 350 ज्यादा पुरानी और simple डिजाइन दिखाती है, जबकि Harley X440 T में रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न डिजाइन और नए फीचर्स मिलते है.

किसकी जेब पर हल्की?

Harley X440 T की शुरुआती कीमत 2.79 लाख रुपये है, जबकि Classic 350 इससे कम दाम में मिल जाती है. दोनों के टॉप मॉडल की तुलना करें तो Harley लगभग 63,000 रुपये महंगी पड़ती है. इस वजह से Classic 350 ज्यादा लोगों के बजट में आसानी से फिट हो जाती है. Harley X440 T को कंपनी ने प्रीमियम बाइक की तरह तैयार किया है, जबकि Classic 350 अपनी कीमत और सिंपल डिजाइन की वजह से आम राइडर्स की पसंद बनी हुई है.

परफॉर्मेंस

Harley X440 T में 440cc इंजन है जो 27 hp पावर और 38 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. कम RPM पर भी अच्छा टॉर्क मिलने की वजह से यह हाईवे पर स्मूथ, तेज और पावरफुल फील होती है. वहीं, Classic 350 में 349cc इंजन है जो 20.2 hp पावर और 27 Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. यह शहर की ट्रैफिक में आराम से चलती है, लेकिन हाईवे पर Harley जितनी तेज और पावरफुल नहीं लगती.

राइड क्वालिटी

Harley X440 T के फ्रंट में 43mm USD फोर्क दिए गए हैं, जो आमतौर पर स्पोर्ट्स बाइक्स में मिलते हैं. इससे बाइक ज्यादा स्थिर रहती है और ब्रेकिंग के समय बेहतर कंट्रोल मिलता है. इसके चौड़े टायर हाईवे पर अच्छी पकड़ देते हैं.Classic 350 में 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क हैं – यह सेटअप बेसिक है. वजन में दोनों लगभग बराबर हैं- Classic 350 – 195 kg, Harley X440 T – 192 kg. इसलिए दोनों ही बाइक्स सड़क पर मजबूत और Stable फील होती हैं.

किसमें है ज्यादा टेक्नोलॉजी?

Harley X440 T तकनीक के मामले में Classic 350 से कहीं आगे दिखाई देती है. इसमें दो राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल ABS जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जो राइडिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं. वहीं Classic 350 में भी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन तकनीक के मामले में यह Harley जितनी एडवांस्ड नहीं है. इसमें डुअल-चैनल ABS और ट्रिपर नेविगेशन मिलता है, जबकि इसका मीटर क्लस्टर रेट्रो स्टाइल वाला सेमी-डिजिटल यूनिट है.

