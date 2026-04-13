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हिंदी न्यूज़ऑटोबुलेट बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकाली तो बुरा फंसेंगे आप, तुरंत कट जाएगा इतना मोटा चालान

बुलेट बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकाली तो बुरा फंसेंगे आप, तुरंत कट जाएगा इतना मोटा चालान

Bullet 350 Modification: बाइक से बहुत तेज आवाज निकालना कानून के खिलाफ है और इससे दूसरों को परेशानी भी होती है. ऐसे में बाइक मोडिफेकिशन से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 13 Apr 2026 01:39 PM (IST)
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Modification in Royal Enfield Bullet: अक्सर युवा अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बाइक को अलग दिखाने या स्टाइल की वजह से इसमें मॉडिफिकेशन कराते हैं. इसमें सबसे आम बदलाव साइलेंसर में होता है, ताकि बाइक की आवाज बहुत तेज कर दी जाए. कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा मॉडिफाई करवा लेते हैं, जिससे बाइक से ऐसी आवाज निकलती है जो कभी-कभी बंदूक की गोली जैसी तेज और धमाकेदार लगती है. 

असली समस्या तब शुरू होती है जब यह आवाज सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेज और परेशान करने वाली हो जाती है. इस तरह की आवाज से आसपास के लोग खासकर हॉस्पिटल, स्कूल, रिहायशी इलाके और ट्रैफिक में परेशान होते हैं. इसी वजह से सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर सख्त नियम बनाए हैं.

शख्स पर लगाया जाता है कितना जुर्माना?

भारत में ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, बाइक का असली साइलेंसर बदलकर अगर ऐसी आवाज बनाई जाती है जो सामान्य सीमा से ज्यादा तेज हो या गनशॉट जैसी लगे तो यह Noise Pollution यानी ध्वनि प्रदूषण के तहत आता है, जोकि कानूनन गलत माना जाता है.

अगर कोई शख्स ऐसी बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. अलग-अलग राज्यों में यह जुर्माना अलग होता है, लेकिन आम तौर पर यह 5,000 से 15,000 रुपये या उससे ज्यादा तक हो सकता है. कई मामलों में पुलिस बाइक का चालान करने के साथ-साथ उसे जब्त भी कर सकती है. अगर बार-बार ऐसा किया जाए तो और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है.

इसके अलावा इस तरह की तेज आवाज वाली बाइक्स से सड़क पर सेफ्टी का खतरा भी बढ़ जाता है. तेज आवाज से न सिर्फ लोग डर सकते हैं बल्कि ट्रैफिक में भ्रम भी पैदा हो सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी

ऐसे में हमेशा अपनी बाइक को वैसे ही रखें जैसी कंपनी की ओर से उसे बनाया गया है. अगर आपको बाइक में कोई बदलाव या मरम्मत करवानी हो, तो किसी भरोसेमंद या फिर सर्विस सेंटर से ही करवाएं. बाइक से बहुत तेज आवाज निकालना कानून के खिलाफ है और इससे दूसरों को परेशानी भी होती है. यह आपके लिए भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि इससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.  इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है.

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Published at : 13 Apr 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Bullet 350 Bullet 350 Modification Bullet 350 Silencer
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