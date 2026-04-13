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हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली को रखना चाहते हैं सेफ? 6 लाख रुपये से शुरू होती हैं ये सेफ्टी फीचर्स से भरपूर गाड़ियां

फैमिली को रखना चाहते हैं सेफ? 6 लाख रुपये से शुरू होती हैं ये सेफ्टी फीचर्स से भरपूर गाड़ियां

Affordable Safe Cars: अगर आप 10 लाख रुपये से कम बजट में ऐसी कार ढूंढ रहे हैं, जो सेफ्टी फीचर्स से भरपूर हो तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 13 Apr 2026 01:07 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ डिजाइन, माइलेज या फीचर्स ही नहीं देखते बल्कि सबसे ज्यादा जोर सेफ्टी पर भी देते हैं. भारत की सड़कों पर ट्रैफिक और दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि कार मजबूत हो और एक्सीडेंट के समय लोगों की सुरक्षा कर सके.

पहले माना जाता था कि अच्छी और सुरक्षित कारें काफी महंगी कीमत पर मिलती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आप 10 लाख रुपये से कम बजट में ऐसी कार ढूंढ रहे हैं, जो सेफ्टी फीचर्स से भरपूर हो तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Tata Punch

अगर आप कम बजट में छोटी लेकिन सेफ कार चाहते हैं, तो Tata Punch आपके लिए पहले नंबर पर मौजूद है. यह दिखने में छोटी है लेकिन सुरक्षा के मामले में काफी मजबूत है, इसलिए इसे टैंक जैसी मजबूत कार भी कहा जाता है. शहर में चलाने के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 5.64 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Nexon

इस लिस्ट में दूसरा नाम Tata Nexon का है, जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है. इसकी बॉडी बहुत मजबूत है और इसे Global NCAP और Bharat NCAP जैसे क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर मिला है. इसमें कई सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, ABS, ESP और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए जाते हैं, जो इसे परिवार के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं. Tata Nexon की एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Mahindra XUV 3XO

इसके बाद तीसरे नंबर पर Mahindra XUV 3XO का नाम आता है. यह एक नई और एडवांस कॉम्पैक्ट SUV है, जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ-साथ मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई एयरबैग मिलते हैं. यह कार उन लोगों के लिए अच्छी है जो सेफ होने के साथ-साथ पावरफुल और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू होती है.

Skoda Kylaq

इसके अलावा Skoda Kylaq भी इस लिस्ट में शामिल है, जो अपनी यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी और मजबूत डिजाइन के लिए जानी जाती है. यह कार खराब सड़कों पर भी अच्छा बैलेंस बनाए रखती है और सुरक्षा के मामले में भी काफी अच्छी है. गाड़ी की कीमत की बात करें तो यह 7.59 लाख रुपये में भारतीय बाजार में मौजूद है.

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Published at : 13 Apr 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Mahindra XUV 3XO Affordable Car Safe Cars In Indian Market
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