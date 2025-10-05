भारतीय SUV बाजार में Hyundai Creta का दबदबा अब जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि Renault और Nissan मिलकर चार नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इनमें दो 5-सीटर और दो 7-सीटर मॉडल शामिल होंगे. इन नई गाड़ियों में तीसरी जनरेशन की Renault Duster, उसकी 7-सीटर वर्जन Renault Boreal, और Nissan की नई मिड-साइज SUV शामिल हैं. Renault Duster और Nissan की SUV को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा, जबकि इनके हाइब्रिड वर्जन 2027 तक आने की उम्मीद है. ये सभी SUVs सीधे तौर पर Hyundai Creta जैसी पॉपुलर कारों को टक्कर देंगी.

नई Renault Duster

Renault Duster 2026 को खास तौर पर भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा. इसका फ्रंट नया और बेहतर होगा, जिसमें Renault का सिग्नेचर ग्रिल और नया लोगो नजर आएगा. हेडलैंप और टेललैंप में Y-शेप्ड डिजाइन एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जबकि नए बंपर, चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और स्क्वायर व्हील आर्च इसे एक दमदार SUV लुक देंगे. नई Renault Duster का इंटीरियर पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और टेक-फ्रेंडली होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, USB-C पोर्ट, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट जैसे फीचर्स होंगे. ये SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos और MG Astor जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

Nissan की नई Mid-Size SUV

Nissan भी Renault के साथ मिलकर अपनी नई मिड-साइज SUV पर काम कर रही है. यह SUV Duster के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन डिजाइन पूरी तरह नया और ज्यादा प्रीमियम होगा. इसके फ्रंट प्रोफाइल में Nissan Magnite का असर दिखेगा, जबकि रियर डिजाइन अधिक डायनेमिक होगा. इंटीरियर में डुअल-स्क्रीन सेटअप, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स दिए जाएंगे. Nissan का फोकस खासतौर पर डिजाइन, फीचर्स और किफायती प्राइसिंग पर रहेगा ताकि Creta जैसी SUVs को सीधी चुनौती दी जा सके.

Renault Boreal और Nissan की 7-Seater SUVs

Renault और Nissan दोनों कंपनियां अपने तीन-रो वाले SUV वेरिएंट्स पर भी काम कर रही हैं. Renault Boreal, Duster का 7-Seater वर्जन होगी, जिसकी लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में होगी. वहीं, Nissan की 7-Seater SUV 2027 की दूसरी छमाही में आएगी, जिसमें बिल्कुल नया डिजाइन होगा. इन SUVs में बड़ा व्हीलबेस, ज्यादा बूट स्पेस और फैमिली-फ्रेंडली लेआउट मिलेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों कंपनियों की SUVs में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, साथ ही हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी पेश किया जाएगा. हाइब्रिड मॉडल्स में ज्यादा पावरफुल बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जिससे ये कारें बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देंगी. 7-Seater वर्जन Hyundai Alcazar, Tata Safari और MG Hector Plus जैसी SUVs को कड़ी चुनौती देंगे.

क्रेटा से होगा मुकाबला

हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख से 20.20 लाख के बीच है. इसका बेस मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जबकि टॉप मॉडल डीजल इंजन में मिलता है. क्रेटा कई वैरिएंट्स में आती है, इसलिए हर वेरिएंट की कीमत और फीचर्स अलग-अलग हैं. इस SUV में वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें एलेक्सा कनेक्टिविटी, रियर एसी वेंट्स, और ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे और भी आरामदायक और टेक-फ्रेंडली बनाते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन

Renault Duster (3rd Gen) को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Nissan की नई मिड-साइज SUV उसी साल के june -july तक आने की उम्मीद है. Renault Boreal का 7-Seater वर्जन 2027 की शुरुआत में और Nissan का 7-Seater वर्जन उसी साल की दूसरी छमाही में लॉन्च होगा.

