हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta को टक्कर देने जल्द आ रही है Renault-Nissan की नई SUVs , जानें कैसा होगा इंटीरियर और फीचर्स

Creta को टक्कर देने जल्द आ रही है Renault-Nissan की नई SUVs , जानें कैसा होगा इंटीरियर और फीचर्स

Hyundai Creta को टक्कर देने के लिए Renault और Nissan भारत में कई नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. ये SUVs दमदार फीचर्स और हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च होंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय SUV बाजार में Hyundai Creta का दबदबा अब जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि Renault और Nissan मिलकर चार नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इनमें दो 5-सीटर और दो 7-सीटर मॉडल शामिल होंगे. इन नई गाड़ियों में तीसरी जनरेशन की Renault Duster, उसकी 7-सीटर वर्जन Renault Boreal, और Nissan की नई मिड-साइज SUV शामिल हैं. Renault Duster और Nissan की SUV को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा, जबकि इनके हाइब्रिड वर्जन 2027 तक आने की उम्मीद है. ये सभी SUVs सीधे तौर पर Hyundai Creta जैसी पॉपुलर कारों को टक्कर देंगी.

नई Renault Duster

  • Renault Duster 2026 को खास तौर पर भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा. इसका फ्रंट नया और बेहतर होगा, जिसमें Renault का सिग्नेचर ग्रिल और नया लोगो नजर आएगा. हेडलैंप और टेललैंप में Y-शेप्ड डिजाइन एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जबकि नए बंपर, चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और स्क्वायर व्हील आर्च इसे एक दमदार SUV लुक देंगे. नई Renault Duster का इंटीरियर पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और टेक-फ्रेंडली होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, USB-C पोर्ट, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट जैसे फीचर्स होंगे. ये SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos और MG Astor जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

Nissan की नई Mid-Size SUV

  • Nissan भी Renault के साथ मिलकर अपनी नई मिड-साइज SUV पर काम कर रही है. यह SUV Duster के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन डिजाइन पूरी तरह नया और ज्यादा प्रीमियम होगा. इसके फ्रंट प्रोफाइल में Nissan Magnite का असर दिखेगा, जबकि रियर डिजाइन अधिक डायनेमिक होगा. इंटीरियर में डुअल-स्क्रीन सेटअप, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स दिए जाएंगे. Nissan का फोकस खासतौर पर डिजाइन, फीचर्स और किफायती प्राइसिंग पर रहेगा ताकि Creta जैसी SUVs को सीधी चुनौती दी जा सके.

Renault Boreal और Nissan की 7-Seater SUVs

  • Renault और Nissan दोनों कंपनियां अपने तीन-रो वाले SUV वेरिएंट्स पर भी काम कर रही हैं. Renault Boreal, Duster का 7-Seater वर्जन होगी, जिसकी लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में होगी. वहीं, Nissan की 7-Seater SUV 2027 की दूसरी छमाही में आएगी, जिसमें बिल्कुल नया डिजाइन होगा. इन SUVs में बड़ा व्हीलबेस, ज्यादा बूट स्पेस और फैमिली-फ्रेंडली लेआउट मिलेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • दोनों कंपनियों की SUVs में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, साथ ही हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी पेश किया जाएगा. हाइब्रिड मॉडल्स में ज्यादा पावरफुल बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जिससे ये कारें बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देंगी. 7-Seater वर्जन Hyundai Alcazar, Tata Safari और MG Hector Plus जैसी SUVs को कड़ी चुनौती देंगे.

क्रेटा से होगा मुकाबला

  • हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख से 20.20 लाख के बीच है. इसका बेस मॉडल पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जबकि टॉप मॉडल डीजल इंजन में मिलता है. क्रेटा कई वैरिएंट्स में आती है, इसलिए हर वेरिएंट की कीमत और फीचर्स अलग-अलग हैं. इस SUV में वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें एलेक्सा कनेक्टिविटी, रियर एसी वेंट्स, और ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे और भी आरामदायक और टेक-फ्रेंडली बनाते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन

  • Renault Duster (3rd Gen) को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Nissan की नई मिड-साइज SUV उसी साल के june -july तक आने की उम्मीद है. Renault Boreal का 7-Seater वर्जन 2027 की शुरुआत में और Nissan का 7-Seater वर्जन उसी साल की दूसरी छमाही में लॉन्च होगा.

ये भी पढ़ें: सितंबर 2025 में टू-व्हीलर्स की रही जबरदस्त मांग! एक महीने में बिकी 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर

Published at : 05 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Tags :
Renault Duster INDIA Nissan Mid Size SUV Renault Boreal 7 Seater Nissan New SUV 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
विश्व
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget