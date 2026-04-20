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हिंदी न्यूज़ऑटोCrash Test में कैसी रही Renault Duster? BNCAP ने जारी की रेटिंग, जानें कितनी है सुरक्षित

Crash Test में कैसी रही Renault Duster? BNCAP ने जारी की रेटिंग, जानें कितनी है सुरक्षित

भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में Renault Duster एक पॉपुलर मॉडल है. हाल ही में इस SUV का क्रैश टेस्ट किया गया है. आइए जानते हैं कि इस टेस्ट में Duster को कितने अंक मिले हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 06:08 PM (IST)
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भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च हुई नई Renault Duster को अब BNCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में परखा गया है. ये टेस्ट मार्च 2026 में किया गया था और अब इसकी रेटिंग सामने आ गई है. दरअसल, इस टेस्ट का मकसद यह जानना होता है कि किसी कार में बैठे यात्रियों की सुरक्षा कितनी अच्छी है. नई Duster ने इस टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUVs में शामिल करती है.

Adult यात्रियों के लिए कितनी सुरक्षित है Duster?

BNCAP के अनुसार Renault Duster ने Adult यात्रियों की सुरक्षा में बेहतरीन स्कोर हासिल किया है. फ्रंटल क्रैश टेस्ट में इसे 14.49 अंक मिले, जबकि साइड मूवेबल टेस्ट में 16 अंक मिले. कुल मिलाकर इसे 32 में से 30.49 अंक मिले हैं, जो यह दिखाता है कि हादसे की स्थिति में कार ड्राइवर और आगे बैठे यात्रियों को काफी अच्छी सुरक्षा देती है. मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी सिस्टम इसके अच्छे स्कोर का मुख्य कारण हैं.

बच्चों की सुरक्षा में भी शानदार प्रदर्शन

चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी Renault Duster ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इस टेस्ट में डायनेमिक स्कोर में 24 अंक, CRS इंस्टॉलेशन में 12 अंक और वाहन आकलन में 9 अंक मिले हैं. कुल मिलाकर इसे 49 में से 45 अंक मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि यह SUV बच्चों के लिए भी सुरक्षित है. इसमें दिए गए ISOFIX चाइल्ड एंकर और अन्य सेफ्टी फीचर्स इसे परिवार के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं.

क्यों है Duster खास?

नई Renault Duster में कंपनी ने कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, जो इसे और सुरक्षित बनाते हैं. इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा इसमें Level-2 ADAS, इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट और 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स मिलकर ड्राइविंग को सुरक्षित और बेहतर बनाते हैं.

कीमत और मुकाबला 

Renault Duster की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Tata Sierra और MG Hector जैसी SUVs से होता है.

ये भी पढ़ें: क्या सही Tyre Pressure से बढ़ता है Mileage? जानें सच्चाई और जरूरी मेंटेनेंस टिप्स

Published at : 20 Apr 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Renault Duster Crash Test BNCAP Rating Duster Duster Safety Rating India
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