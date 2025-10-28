भारत में इस दिन लॉन्च होने जा रही नई Renault Duster, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

Renault भारत में अपनी न्यू जनरेशन Duster SUV पेश करने जा रही है. इस गाड़ी को अगले साल 26 जनवरी को पेश किया जाएगा. Renault की इस नई Duster को अभी सिर्फ पेट्रोल इंजन वेरिएंट में लाया जाएगा और 3-रो वर्जन को बाद में बाजार में उतारा जाएगा.

नई डस्टर SUV का डिजाइन ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड दिया गया है. गाड़ी में Y-शेप वाले सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा एक्सटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया ग्रिल और हैडलैंप डिजाइन, व्हील आर्च और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस शामिल हैं.

Renault Duster का पावरट्रेन

नई डस्टर को फिलहाल केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज के बीच संतुलन बनाएगा. इस इंजन के साथ कंपनी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध करा सकती है. हालांकि पिछली जनरेशन में उपलब्ध ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) फीचर इस बार शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Renault अब ऐसे वेरिएंट पर फोकस कर रही है जो शहर के उपयोग के लिए बेहतर और बजट में फिट हो.

भारत में लॉन्च होने वाली Duster को अधिक प्रीमियम और बेहतर फीचर के साथ लाया जाएगा. इस नई Duster में बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

Renault भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, फीचर्स की पूरी सूची को विशेष रूप से भारतीय बाजार के अनुसार तैयार कर रही है, ताकि यह कार मुकाबले में आगे निकल सके. इस सेगमेंट में पहले से ही Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी लोकप्रिय गाड़ियां हैं. ऐसे में नई Duster को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है.

