Hyundai Creta की टेंशन बढ़ाने आ रहीं दो दमदार SUVs, फीचर्स देख आप भी रह जाएंगे हैरान

भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Creta को चुनौती देने दो नई दमदार गाड़ियां आ रही हैं. आइए इन कारों के फीचर्स, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Creta कई सालों से सबसे पसंद की जाने वाली गाड़ियों में से एक है. इसकी बिक्री भी लगातार अच्छी रहती है, लेकिन अब इसी सेगमेंट में दो नई कारें उतरने वाली हैं जो Creta को सीधी टक्कर देंगी. दरअसल, Renault और Nissan अगले साल भारत में अपनी नई–नई कॉम्पैक्ट SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. अगर आप आने वाले समय में एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

Renault Duster

  • नई Renault Duster को कंपनी 26 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी. ये कार अपने मस्कुलर Body, बॉक्सी डिजाइन और दमदार रोड-प्रेज़ेन्स की वजह से लोगों को आकर्षित कर सकती है. इसमें रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स दी जाएंगी जिनमें Y-शेप DRLs जुड़े होंगे. ऊंचा बोनट, मजबूत रूफ रेल्स और बड़े व्हील आर्च इसे काफी रग्ड और SUV जैसा लुक देते हैं. इसकी लंबाई लगभग 4,345 mm बताई जा रही है.

इंटीरियर और फीचर्स

  • नई Duster का केबिन भी पहले से ज्यादा मॉडर्न और मजबूत दिखेगा. इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलेगा जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट होगा. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. टॉप वेरिएंट में ADAS भी दिया जा सकता है. इंजन की बात करें तो ये कार लॉन्च के समय 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है. इसके अलावा 1.8-लीटर हाइब्रिड इंजन 2027 की शुरुआत में लाया जा सकता है.

Nissan Tekton

  • Nissan अपनी नई Tekton SUV को जून 2026 के आसपास लॉन्च करेगी. चूंकि Nissan और Renault एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, इसलिए Tekton में भी Duster जैसे इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स मिलने की संभावना है,लेकिन इसका डिजाइन Duster से बिल्कुल अलग होगा. इसमें कनेक्टेड DRLs और कनेक्टेड टेल लाइट्स दी जाएंगी, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देंगी. पीछे के दरवाज़ों के हैंडल पिलर पर दिए जाएंगे, जिससे कार को एक स्पोर्टी स्टाइल मिलेगा. अंदर का डिजाइन Duster जैसा हो सकता है, लेकिन फीचर्स और फिनिशिंग के कारण ये कार थोड़ी महंगी पड़ सकती है.

Published at : 17 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta New Compact SUV Creta Rival Renault Duster 2026 Nissan Tekton 2026
