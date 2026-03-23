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हिंदी न्यूज़ऑटोDhurandhar में छा गई Ranveer Singh की ये दमदार बाइक, फीचर्स जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Dhurandhar में छा गई Ranveer Singh की ये दमदार बाइक, फीचर्स जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Dhurandhar फिल्म में Ranveer Singh की कस्टम बाइक ने सबका ध्यान खींचा है. शानदार स्टाइल और दमदार लुक के कारण ये बाइक ऑटो लवर्स के बीच चर्चा का विषय बन गई. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 01:05 PM (IST)
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फिल्म Dhurandhar ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच अच्छी पहचान बना ली. जहां कहानी और एक्टिंग की चर्चा हुई, वहीं रणवीर सिंह की बाइक ने भी लोगों का ध्यान खींचा. यह बाइक सिर्फ एक साधारण प्रॉप नहीं थी, बल्कि फिल्म में यह उनके किरदार का अहम हिस्सा बनकर सामने आई. इसकी दमदार लुक और अलग स्टाइल ने ऑटोमोबाइल लवर्स को काफी अट्रैक्ट किया. कई लोग इसे देखकर कन्फ्यूज हो गए कि आखिर यह कौन सी बाइक है, क्योंकि इसका डिजाइन पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया था. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस बाइक को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली.

Royal Enfield नहीं, ये है असली बाइक

फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने सोचा कि ये बाइक Royal Enfield Interceptor 650 का मॉडिफाइड वर्जन है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. फिल्म में इस्तेमाल की गई बाइक Triumph Bonneville T120 Black है, जिसे खास तौर पर कस्टमाइज किया गया है. इसके डिजाइन में इतने बदलाव किए गए हैं कि पहली नजर में इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है. फिल्म की कहानी में भी इस बाइक को खास महत्व दिया गया है, जहां इसे रणवीर सिंह के किरदार को गिफ्ट किया जाता है. 

डिजाइन और लुक

Triumph Bonneville T120 Black अपने रेट्रो और मॉडर्न डिजाइन के लिए जानी जाती है. फिल्म में दिखाई गई बाइक Graphite कलर पर बेस्ड लगती है, जिसे कस्टम डिकल्स और एक्सेसरीज के साथ और भी खास बनाया गया है. इसका मस्कुलर स्टांस और क्लीन डिजाइन इसे एक स्टाइलिश बाइक बनाता है. यही वजह है कि यह रणवीर सिंह के किरदार के साथ पूरी तरह फिट बैठती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

ये बाइक सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी काफी मजबूत है. इसमें 1200cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 80 PS की पावर और 105 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन स्मूद राइडिंग का एक्सपीरियंस देता है और लंबी दूरी के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसके साथ ही इसमें मजबूत फ्रेम और अच्छे सस्पेंशन दिए गए हैं, ब्रेकिंग के लिए इसमें ड्यूल डिस्क और ABS सिस्टम भी मिलता है, जो सेफ्टी को बेहतर बनाता है.

कीमत और कस्टमाइजेशन

Triumph Bonneville T120 Black की कीमत भारत में करीब 12.35 लाख रुपये से शुरू होती है. इसकी खास बात यह है कि कंपनी इसमें कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन देती है. आप इसमें अलग-अलग एक्सेसरीज जैसे मिरर, सीट, टैंक पैड और अन्य पार्ट्स जोड़कर इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं.

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Published at : 23 Mar 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Film Ranveer Singh Bike Triumph Bonneville T120 Black Custom Bike India
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