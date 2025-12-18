हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जर्मनी में BMW की नई एडवेंचर बाइक पर दिखे राहुल गांधी, जानें भारत में कब होगी लॉन्च

BMW की नई एडवेंचर बाइक F 450 GS पर राहुल गांधी नजर आए. आइए भारत में बन रही इस दमदार बाइक के फीचर्स, इंजन, कीमत और लॉन्च से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें राहुल गांधी जर्मनी के म्यूनिख में स्थित BMW प्लांट में एक बाइक पर बैठे नजर आए. यह बाइक BMW F 450 GS है, जो अभी भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं हुई है. तस्वीर सामने आने के बाद इस नई BMW बाइक को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है. आइए इस बाइक की इंजन परफॉर्मेंस फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

BMW प्लांट में राहुल गांधी का अनुभव

  • दरअसल, राहुल गांधी ने इस हफ्ते BMW Welt और BMW प्लांट, म्यूनिख का दौरा किया. यहां उन्होंने BMW की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को करीब से देखा. इस दौरान उन्होंने BMW की परफॉर्मेंस कारें, इलेक्ट्रिक वाहन, स्कूटर और कई क्लासिक मॉडल भी देखे. इसी विजिट के दौरान वह BMW F 450 GS बाइक पर बैठे नजर आए. उन्होंने कहा कि यह अनुभव शानदार रहा और 450 cc की बाइक देखकर उन्हें खास खुशी हुई. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि भारत में बन रही इस बाइक पर भारतीय झंडा देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ.

भारत में बनेगी BMW F 450 GS

  • बता दें कि BMW की यह नई एडवेंचर बाइक भारत में TVS के होसुर प्लांट में तैयार की जा रही है. यहां इसका निर्माण होने के बाद इसे भारत के साथ-साथ 100 से ज्यादा देशों में भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.50 लाख रुपये हो सकती है. यह बाइक BMW और TVS की पुरानी साझेदारी को और मजबूत करती है.

कब होगी भारत में लॉन्च?

  • पहले उम्मीद थी कि इस बाइक को India Bike Week 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार इसका भारत लॉन्च 2026 की शुरुआत में हो सकता है. कुछ डीलरशिप पर इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जहां 10,000 से 25,000 रुपये तक की राशि ली जा रही है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • BMW F 450 GS में 420 cc का इंजन दिया गया है, जो 48 हॉर्सपावर की ताकत और 43 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. बाइक में Easy Ride Clutch तकनीक दी गई है, जिससे क्लच अपने आप काम करता है और जरूरत पड़ने पर मैनुअल क्लच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, अलग-अलग राइड मोड्स, बड़ा TFT डिस्प्ले और नेविगेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Royal Enfield Himalayan 450 और KTM 390 Adventure से होगा.

Published at : 18 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Rahul Gandhi BMW BIKE INDIA BMW F 450 GS Bike BMW Adventure Bikes BMW New Bike
