Hyundai Price Hike:1 मई से Hyundai की कारें होंगी महंगी, जानें कितनी बढ़ेगी कीमत

Hyundai Price Hike: अगर आप Hyundai की नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 मई 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. यह बढ़ोतरी अधिकतम 1% तक होगी, हालांकि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमत में थोड़ा फर्क हो सकता है. इसका मतलब साफ है कि अगर आप अभी कार खरीदते हैं, तो आपको कम कीमत में वही गाड़ी मिल सकती है, जो अगले महीने थोड़ी महंगी हो जाएगी. इसलिए यह समय खरीदारी के लिए बेहतर माना जा रहा है.

कीमत बढ़ने की वजह क्या है?

Hyundai ने बताया है कि कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह बढ़ती लागत है. पिछले कुछ समय से गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और अन्य चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही है. कंपनी का कहना है कि वह हमेशा कोशिश करती है कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े, लेकिन अब लागत इतनी बढ़ गई है कि थोड़ी बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है. यही कारण है कि सभी कारों की कीमत में हल्का इजाफा किया जा रहा है.

बिक्री में भी दिखी बढ़त

कीमत बढ़ाने के बावजूद Hyundai की बिक्री में लगातार सुधार देखने को मिला है. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.7% ज्यादा है. घरेलू बाजार में भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की. वहीं एक्सपोर्ट के मामले में भी Hyundai की पकड़ मजबूत बनी हुई है, जहां लगभग 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. मार्च 2026 में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे साफ होता है कि ग्राहकों के बीच Hyundai की मांग अभी भी मजबूत है.

अभी खरीदना क्यों है फायदेमंद?

अगर आप Hyundai की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अप्रैल 2026 आपके लिए सही समय हो सकता है. कीमत बढ़ने से पहले खरीदने पर आप पैसे बचा सकते हैं. इसके अलावा, कई डीलर इस समय ऑफर और डिस्काउंट भी दे सकते हैं, जिससे आपको और फायदा मिल सकता है.

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