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हिंदी न्यूज़ऑटोPorsche Macan से Tesla Model Y तक, ये हैं सबसे ज्यादा रेंज देने वाली 5 इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट

Porsche Macan से Tesla Model Y तक, ये हैं सबसे ज्यादा रेंज देने वाली 5 इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट

Longest Range EV in India: इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब रेंज की चिंता काफी कम हो गई है. आज कई कारें सिंगल चार्ज में लंबी दूरी तय करने में सक्षम हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 01:13 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पहले लोग रेंज को लेकर संकोच करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में सुधार से लंबी दूरी तय करना आसान हो गया है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग सस्ते विकल्प के रूप में EVs चुन रहे हैं. अब कई इलेक्ट्रिक कारें एक चार्ज में 600 से 700 किमी तक चलती हैं, जबकि कुछ मॉडल 792 किमी तक की रेंज का दावा करते हैं. आइए इन कारों की रेंज पर नजर डालते हैं.

Porsche और Tesla की इलेक्ट्रिक कारों की रेंज

अगर प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो Porsche Macan Electric इस लिस्ट में सबसे खास है. ये कार लगभग 641 किलोमीटर की रेंज देती है और इसमें बड़ा बैटरी पैक मिलता है. इसकी पावर भी काफी अच्छी है, जिससे यह तेज रफ्तार पकड़ सकती है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो लग्जरी के साथ परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसके बाद Porsche Cayenne Electric आती है, जो और भी ज्यादा पावरफुल है. यह कार करीब 642 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें डुअल मोटर सेटअप दिया गया है, जिससे यह और भी स्मूथ और पावरफुल बनती है. वहीं Tesla Model Y भारत में कंपनी की पहली कार है और यह भी लंबी रेंज देने के लिए जानी जाती है. इसका लॉन्ग रेंज वर्जन करीब 661 किलोमीटर तक चल सकता है. यह कार टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में काफी एडवांस मानी जाती है.

Mercedes की कारों ने बनाई लंबी रेंज में पहचान

Mercedes-Benz EQS इस लिस्ट में एक शानदार इलेक्ट्रिक कार है, जो करीब 677 किलोमीटर की रेंज देती है. यह कार लग्जरी और आराम के मामले में काफी आगे है. इसकी खास बात यह है कि इसके नाम लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. इस लिस्ट में सबसे आगे Mercedes-Benz CLA Electric का नाम आता है, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. यह कार सिंगल चार्ज में 792 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार बना देता है. इसमें बड़ा बैटरी पैक और अच्छी पावर दी गई है, जिससे यह कार लंबी दूरी के सफर के लिए बिल्कुल सही मानी जा रही है. ये कार उन लोगों के लिए खास होगी जो ज्यादा रेंज और स्टाइल दोनों चाहते हैं.

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Published at : 06 Apr 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Electric Cars INDIA Tesla Model Y India Mercedes CLA Electric Range
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