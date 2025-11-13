2.5 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार, 322 kmph की टॉप-स्पीड, क्या है पोर्शे की इस नई गाड़ी की कीमत?

Porsche 911 Turbo S Launched In India: पोर्शे ने भारत में 911 टर्बो एस (911 Turbo S) के अपडेटेड मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया है. ये कार ग्लोबली कुछ महीने पहले ही जर्मनी के शहर म्युनिक में हुए IAA मोबिलिटी 2025 में लॉन्च की गई थी. पोर्शे की ये कार मोस्ट पावरफुल 911 मॉडल है. इसमें T-Hybrid सिस्टम लगा है. इस 2-डोर कूप की भारत में एक्स-शोरूम प्राइस 3.80 करोड़ रुपये है. इंडिया में पोर्शे का ये सबसे महंगी कार है, जो लग्जरी फील के साथ ही दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है.

Porsche की नई कार की पावर

पोर्शे 911 टर्बो एस में 3.6-लीटर फ्लैट-सिक्स हाईब्रिड इंजन लगा है, जिसके साथ टी-हाईब्रिड सिस्टम भी जुड़ा है. पोर्शे की कार में इंजन के साथ लगे एक्स्ट्रा टर्बोचार्जर से 711 bhp की पावर मिलती है और 800 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस गाड़ी के इंजन के साथ 8-स्पीड PDK ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इंटीग्रेट है.

911 टर्बो एस में लगे इस इंजन से पोर्शे की ये कार 2.5 सेकंड में ही 0 से 100 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है. पोर्शे की ये कार 322 kmph की टॉप-स्पीड से भी दौड़ सकती है. ये कार 911 टर्बो एस के पिछले मॉडल की तुलना में 14 सेकंड तेज दौड़ती है. पोर्शे की ये कार केवल लग्जरी फीचर्स ही नहीं, बल्कि पावर और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है.

911 Turbo S का प्रीमियर इंटीरियर

पोर्श की नई कार का केबिन टर्बोनाइट इंटीरियर ट्रिम के साथ आया है. इस गाड़ी में GT स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील लगा है. कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर कंसोल और एनालॉग क्लॉक के साथ डैशबोर्ड दिया है. इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्पोर्ट सीट्स, एक डिजिटल क्लस्टर और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर दिया है. कार में एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर भी जुड़ा है.

