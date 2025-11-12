एक्सप्लोरर
Ola ला रही है नई 4-डोर इलेक्ट्रिक कार, टॉल-बॉय डिजाइन से MG Comet को देगी कड़ी टक्कर
Ola ने भारत में अपनी पहली चार-डोर वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन पेटेंट कराया है. ये कार MG Comet EV को सीधी टक्कर देगी. आइए इसके डिजाइन, रेंज और फीचर्स के बारे में जानते हैं.
ओला इलेक्ट्रिक का नाम अब तक सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कंपनी चार पहियों की दुनिया में कदम रखने जा रही है. जहां एक ओर ओला अपने सर्विस नेटवर्क और गिरती बिक्री को लेकर चर्चा में है, वहीं अब उसने एक नया और बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने भारत में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन का पेटेंट कराया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ओला अब इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर चुकी है.
- भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. अब ग्राहक केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं, बल्कि कॉम्पैक्ट ईवी कार खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ओला की यह नई पहल इस बढ़ते ट्रेंड को ध्यान में रखकर की गई है और माना जा रहा है कि यह कार MG Comet EV को सीधी टक्कर देगी.
Ola की कॉम्पैक्ट EV का डिजाइन
- डिजाइन पेटेंट के अनुसार, ओला की आने वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार का प्रोफाइल काफी हद तक बॉक्सी और टॉल-बॉय स्टाइल का है. यह लुक MG Comet EV की याद दिलाता है, लेकिन ओला की इस कार में कुछ अहम अंतर हैं. जहां MG Comet EV में केवल दो दरवाजे मिलते हैं, वहीं ओला की इस नई इलेक्ट्रिक कार में चार दरवाजे और एक डिग्गी (बूट स्पेस) दी गई है. इससे यह कार आकार में थोड़ी बड़ी और अधिक प्रैक्टिकल लगती है. इसका डिजाइन शहरी यूज के लिए बनाया गया है, जो कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अंदर से स्पेशियस होगी.
केबिन और इंटीरियर
- कार के डिजाइन में देखा गया है कि इसके व्हील्स को बिल्कुल किनारों पर रखा गया है, ताकि केबिन के अंदर अधिक स्पेस मिल सके. इसका फ्रंट प्रोफाइल फ्लैट (सपाट) है, जिसमें एक सिंपल लेकिन मॉडर्न बंपर डिजाइन देखने को मिलता है. फ्रंट में शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स औरफुल-विड्थ LED स्ट्रिप दी जा सकती है, जिससे कार का लुक प्रीमियम बनता है. चार्जिंग पोर्ट को कार के सामने की ओर रखा गया है, जिससे इसे पार्किंग में चार्ज करना आसान होगा.
रेंज और टेक्नोलॉजी
- कंपनी ने अभी तक इस EV के स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल डिटेल्स शेयर नहीं किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार इसकी अनुमानित रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक हो सकती है. ये आंकड़ा MG Comet EV की 230 किमी सर्टिफाइड रेंज के करीब है, जिससे दोनों के बीच सीधी तुलना हो सकती है. संभावना है कि ओला इस कार में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी देगी.
Ola का Gen 4 प्लेटफॉर्म
- ओला फिलहाल अपने नए Gen 4 प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है. यह प्लेटफॉर्म मल्टी-यूज वर्सटाइल आर्किटेक्चर है, जिसका यूज कंपनी छोटी ईवी कारों, 3-व्हीलर्स और हल्के कमर्शियल वाहनों (LCVs) में करने की योजना बना रही है. बता दें कि ओला ने पहले S1 Pro और S1 Air जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से शुरुआत की थी, जिन्होंने भारत में ईवी रुझान को बढ़ावा दिया. अब कंपनी का फोकस स्कूटर से बढ़कर चार पहियों वाले वाहनों पर आ गया है.
