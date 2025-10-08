एक्सप्लोरर
डेली ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन! 74,999 से शुरू होती हैं ये सस्ती Electric Bikes, जानें रेंज
पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच इलेक्ट्रिक सेगमेंट अब तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी बचत वाली सवारी साबित हो सकती है. आइए सस्ती Electric Bikes पर नजर डालते हैं.
भारत में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक बाइक्स न केवल खर्च कम करती हैं बल्कि इनकी राइडिंग स्मूद और मेंटेनेंस भी बहुत आसान है. शहरों में डेली आने-जाने वालों के लिए ये बाइक्स बेहद किफायती और बेहतर विकल्प बन चुकी हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए यहां हम आपको भारत की तीन सबसे सस्ती ई-बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप आसानी से सही बाइक चुन सकें.
Ola Roadster X
- Ola की नई Roadster X कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक बाइक है, जो खास तौर पर अर्बन कम्यूटर्स के लिए बनाई गई है. इसके बेस वेरिएंट में 2.5 kWh की बैटरी दी गई है और इसकी कीमत सिर्फ 74,999 है. इस वजह से यह फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक मानी जा रही है. रेंज की बात करें तो IDC (Indian Driving Conditions) सर्टिफिकेशन के अनुसार यह बाइक 252 किमी तक चल सकती है. हालांकि रियल-वर्ल्ड कंडीशन में यह 150 किमी की रेंज आसानी से देती है. चार्जिंग के मामले में भी यह प्रभावशाली है-0 से 80% तक सिर्फ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है. फीचर्स में MoveOS 5 पर आधारित 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), जियो-फेंसिंग और थेफ्ट अलर्ट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
Oben Rorr EZ
- Oben Rorr EZ लुक और परफॉर्मेंस दोनों में प्रीमियम है. इसके बेस वेरिएंट (2.6 kWh LFP बैटरी) की कीमत 89,999 है, जबकि टॉप वेरिएंट (4.4 kWh) की कीमत 1,19,999 तक जाती है. इसकी बैटरी LFP (Lithium Ferrous Phosphate) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. रेंज की बात करें तो IDC के मुताबिक इसका टॉप वेरिएंट 175 किमी तक चलता है, जबकि रियल कंडीशन में यह लगभग 140 किमी की रेंज देता है. इसमें 7.5 kW की मोटर दी गई है, जो 277 Nm टॉर्क जेनरेट करती है और बाइक की टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. इसमें तीन राइडिंग मोड -इको, सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं.
Matter Erra
- Matter Erra को अहमदाबाद की Matter Motors ने डेवलप किया है. इसे 2025 में अपडेट किया गया है और यह भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक है, बेस वेरिएंट (Erra 5000) की कीमत 1,81,308 से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट (Erra 5000+) की कीमत 1,93,826 है. कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन इसका 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसे बेहद खास बनाता है. इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर के साथ गियरबॉक्स का यह कॉम्बिनेशन पेट्रोल बाइक जैसा फील देता है. इसकी IDC रेंज 125 से 172 किमी तक और टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा से ज्यादा है.
- अगर आपका बजट 75,000 तक है और आपको रोजाना शहर में चलाने के लिए ई-बाइक चाहिए, तो Ola Roadster X बेस्ट चॉइस है. वहीं, अगर आप थोड़ी ज्यादा रेंज और पावर चाहते हैं, तो Oben Rorr EZ आपके लिए सही रहेगा. अगर आप इलेक्ट्रिक में भी गियर की मजा लेना चाहते हैं, तो Matter Erra आपके लिए परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन है.
