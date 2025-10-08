भारत में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक बाइक्स न केवल खर्च कम करती हैं बल्कि इनकी राइडिंग स्मूद और मेंटेनेंस भी बहुत आसान है. शहरों में डेली आने-जाने वालों के लिए ये बाइक्स बेहद किफायती और बेहतर विकल्प बन चुकी हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए यहां हम आपको भारत की तीन सबसे सस्ती ई-बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप आसानी से सही बाइक चुन सकें.

Ola Roadster X

Ola की नई Roadster X कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक बाइक है, जो खास तौर पर अर्बन कम्यूटर्स के लिए बनाई गई है. इसके बेस वेरिएंट में 2.5 kWh की बैटरी दी गई है और इसकी कीमत सिर्फ 74,999 है. इस वजह से यह फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक मानी जा रही है. रेंज की बात करें तो IDC (Indian Driving Conditions) सर्टिफिकेशन के अनुसार यह बाइक 252 किमी तक चल सकती है. हालांकि रियल-वर्ल्ड कंडीशन में यह 150 किमी की रेंज आसानी से देती है. चार्जिंग के मामले में भी यह प्रभावशाली है-0 से 80% तक सिर्फ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है. फीचर्स में MoveOS 5 पर आधारित 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), जियो-फेंसिंग और थेफ्ट अलर्ट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

Oben Rorr EZ

Oben Rorr EZ लुक और परफॉर्मेंस दोनों में प्रीमियम है. इसके बेस वेरिएंट (2.6 kWh LFP बैटरी) की कीमत 89,999 है, जबकि टॉप वेरिएंट (4.4 kWh) की कीमत 1,19,999 तक जाती है. इसकी बैटरी LFP (Lithium Ferrous Phosphate) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. रेंज की बात करें तो IDC के मुताबिक इसका टॉप वेरिएंट 175 किमी तक चलता है, जबकि रियल कंडीशन में यह लगभग 140 किमी की रेंज देता है. इसमें 7.5 kW की मोटर दी गई है, जो 277 Nm टॉर्क जेनरेट करती है और बाइक की टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. इसमें तीन राइडिंग मोड -इको, सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं.

Matter Erra