हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोडेली ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन! 74,999 से शुरू होती हैं ये सस्ती Electric Bikes, जानें रेंज

डेली ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन! 74,999 से शुरू होती हैं ये सस्ती Electric Bikes, जानें रेंज

पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच इलेक्ट्रिक सेगमेंट अब तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी बचत वाली सवारी साबित हो सकती है. आइए सस्ती Electric Bikes पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक बाइक्स न केवल खर्च कम करती हैं बल्कि इनकी राइडिंग स्मूद और मेंटेनेंस भी बहुत आसान है. शहरों में डेली आने-जाने वालों के लिए ये बाइक्स बेहद किफायती और बेहतर विकल्प बन चुकी हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए यहां हम आपको भारत की तीन सबसे सस्ती ई-बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप आसानी से सही बाइक चुन सकें.

Ola Roadster X

  • Ola की नई Roadster X कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक बाइक है, जो खास तौर पर अर्बन कम्यूटर्स के लिए बनाई गई है. इसके बेस वेरिएंट में 2.5 kWh की बैटरी दी गई है और इसकी कीमत सिर्फ 74,999 है. इस वजह से यह फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक मानी जा रही है. रेंज की बात करें तो IDC (Indian Driving Conditions) सर्टिफिकेशन के अनुसार यह बाइक 252 किमी तक चल सकती है. हालांकि रियल-वर्ल्ड कंडीशन में यह 150 किमी की रेंज आसानी से देती है. चार्जिंग के मामले में भी यह प्रभावशाली है-0 से 80% तक सिर्फ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है. फीचर्स में MoveOS 5 पर आधारित 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), जियो-फेंसिंग और थेफ्ट अलर्ट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल हैं. 

Oben Rorr EZ

  • Oben Rorr EZ लुक और परफॉर्मेंस दोनों में प्रीमियम है. इसके बेस वेरिएंट (2.6 kWh LFP बैटरी) की कीमत 89,999 है, जबकि टॉप वेरिएंट (4.4 kWh) की कीमत 1,19,999 तक जाती है. इसकी बैटरी LFP (Lithium Ferrous Phosphate) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. रेंज की बात करें तो IDC के मुताबिक इसका टॉप वेरिएंट 175 किमी तक चलता है, जबकि रियल कंडीशन में यह लगभग 140 किमी की रेंज देता है. इसमें 7.5 kW की मोटर दी गई है, जो 277 Nm टॉर्क जेनरेट करती है और बाइक की टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. इसमें तीन राइडिंग मोड -इको, सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं.

Matter Erra

  • Matter Erra को अहमदाबाद की Matter Motors ने डेवलप किया है. इसे 2025 में अपडेट किया गया है और यह भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक है, बेस वेरिएंट (Erra 5000) की कीमत 1,81,308 से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट (Erra 5000+) की कीमत 1,93,826 है. कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन इसका 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसे बेहद खास बनाता है. इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर के साथ गियरबॉक्स का यह कॉम्बिनेशन पेट्रोल बाइक जैसा फील देता है. इसकी IDC रेंज 125 से 172 किमी तक और टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा से ज्यादा है. 

  • अगर आपका बजट 75,000 तक है और आपको रोजाना शहर में चलाने के लिए ई-बाइक चाहिए, तो Ola Roadster X बेस्ट चॉइस है. वहीं, अगर आप थोड़ी ज्यादा रेंज और पावर चाहते हैं, तो Oben Rorr EZ आपके लिए सही रहेगा. अगर आप इलेक्ट्रिक में भी गियर की मजा लेना चाहते हैं, तो Matter Erra आपके लिए परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, यहां जान लें डिटेल्स

Published at : 08 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Tags :
Electric Bike INDIA Ola Roadster X Affordable Electric Bikes Oben Rorr EZ Matter Erra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुसेना दिवस: एमआई-171(बी) ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: एमआई-171(बी) ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक
NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल
'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल
Advertisement

वीडियोज

Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वायुसेना दिवस: एमआई-171(बी) ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: एमआई-171(बी) ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक
NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल
'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
नौकरी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
ट्रैवल
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget