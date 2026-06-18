अब यहां नहीं चलेगी OLA कैब और बाइक, लाइसेंस हुआ सस्पेंड, जानिए क्या है वजह?

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हिंदी न्यूज़ऑटोअब यहां नहीं चलेगी OLA कैब और बाइक, लाइसेंस हुआ सस्पेंड, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?

अब यहां नहीं चलेगी OLA कैब और बाइक, लाइसेंस हुआ सस्पेंड, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?

Ola Cab Service: इस फैसले का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोजाना ओला कैब का इस्तेमाल करते हैं. लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद यात्रियों को दूसरी कैब सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है.  

Reported By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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आज के समय में ओला, उबर समेत दूसरी कैब सेवाएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट जाने तक लोग बड़ी संख्या में कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसी कंपनियों को सरकार और परिवहन विभाग की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. 

छह महीने के लिए सस्पेंड किया गया लाइसेंस 

दरअसल, चंडीगढ़ में ओला कैब के खिलाफ कार्रवाई की गई है. चंडीगढ़ प्रशासन ने कंपनी का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. चंडीगढ़ प्रशासन के मुताबिक, कंपनी कुछ जरूरी नियमों और दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही थी. इसी वजह से यह फैसला लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग को कंपनी के संचालन को लेकर कई शिकायतें मिली थीं. इसके बाद मामले की जांच की गई और पाया गया कि कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया था. जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने ओला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया.

Ola के लाइसेंस को सस्पेंड करने का आदेश

सस्पेंशन के आदेश के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मिली शिकायतों में बताया गया कि ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ प्रशासन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स रूल्स 2025 के नियमों का पालन नहीं कर रही थी. जिसके चलते यह कदम उठाया गया. ऐसे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने Ola के एग्रीगेटर लाइसेंस को सस्पेंड करने का आदेश दिया.

किन लोगों पर पड़ सकता है असर?

इस फैसले का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोजाना ओला कैब का इस्तेमाल करते हैं. लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद यात्रियों को दूसरी कैब सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है.  वहीं, ओला से जुड़े ड्राइवरों की कमाई पर भी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि उनकी बुकिंग कम हो सकती है. हालांकि ऐसा नहीं है  कि कंपनी के पास अपनी बात रखने का मौका न हो. अगर ओला प्रशासन की ओर से बताई गई कमियों को दूर कर देती है और सभी जरूरी नियमों का पालन करती है तो भविष्य में उसका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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Chandigarh Ola Cab OLA Ola Bike Ola Cab Service
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