नोएडा में इन गलतियों पर रोज काटे जा रहे चालान, इस गलती पर सीधा ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं तो अब सावधान हो जाने की जरूरत है. ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि इस साल जनवरी से 15 मई तक हर दिन औसतन करीब 9 हजार चालान काटे गए हैं. पुलिस का कहना है कि सिर्फ जुर्माना भरना ही काफी नहीं होगा, बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है.

ट्रैफिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से 15 मई 2026 के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 11.84 लाख से ज्यादा चालान जारी किए गए. इसका मतलब है कि रोजाना लगभग 8,700 से 9,000 गाड़ी चालक किसी न किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए. यह संख्या बताती है कि सड़क सेफ्टी नियमों के प्रति अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापरवाही बरत रहे हैं.

किन लोगों के काटे गए चालान?

सबसे ज्यादा चालान टू-व्हीलर्स के काटे गए, जो बिना हेलमेट सड़क पर निकल रहे थे. आंकड़ों के मुताबिक, करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोगों पर सिर्फ हेलमेट न पहनने के चलते कार्रवाई हुई. यानी कुल चालानों का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ हेलमेट नियम की अनदेखी से जुड़ा था. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि हेलमेट न पहनना सड़क एक्सीडेंट्स में गंभीर चोट और मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है.

हेलमेट के अलावा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना, रेड लाइट जंप करना और रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना भी बड़े उल्लंघनों में शामिल है. पुलिस का कहना है कि कई लोग बार-बार यही गलतियां दोहराते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस अब केवल चालान काटने तक सीमित नहीं रहना चाहती. अधिकारियों ने साफ किया है कि जो लोग लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पहले सस्पेंड किए जा सकते हैं और अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की जाएगी.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस पहले भी आदतन नियम तोड़ने वालों की पहचान कर चुकी है. कई मामलों में ऐसे गाड़ी चालकों की सूची तैयार कर परिवहन विभाग को भेजी गई, जिनके नाम पर दर्जनों चालान लंबित थे. कुछ लोगों पर 50 से लेकर 100 से ज्यादा चालान तक पाए गए, जिनके खिलाफ लाइसेंस सस्पेंड और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.

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