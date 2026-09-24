गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोछोटे Size में बड़ा धमाका! ये EV Car देगी 259 KM की Range

छोटे Size में बड़ा धमाका! ये EV Car देगी 259 KM की Range

निसान ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट कार Nissan Pixo EV से पर्दा उठा दिया है. जानिए सिंगल चार्ज में 259 किमी की रेंज देने वाली इस छोटी कार की खास बातें और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

अब इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है. क्योंकि, जहां पहले लोग EV कार खरीदने में सकोंच करते थे लेकिन अब लोग इन गाड़ियों को खूब पसंद कर रहें हैं. खासकर जो लोग शहर में रहते हैं वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खूब खरीद रहें हैं. वहीं, शहरों के बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग की कम जगह को देखते हुए छोटी इलेक्ट्रिक कारों की मांग में भारी उछाल आया है. इन्हीं जरूरत को ध्यान में रखते हुए जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने मार्केट में एक बड़ा धमाका किया है. निसान ने अपनी ऑल-न्यू निसान पिक्सो EV कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार का अनावरण कर दिया है.

आपको बता दें कि, यह छोटी कार रोजमर्रा के शहरी सफर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. निसान की यह नई EV अपने स्पोटी डिजाइन, छोटी जगह में आसानी से पार्क होने की क्षमता और किफायती रनिंग कॉस्ट की वजह से चर्चा में है. निसान पिक्सो का सीधा मुकाबला शहरी इलाकों में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से देखने को मिलेगा. अगर आप भी शहर में रोज आने-जाने के लिए एक स्मूथ, पॉकेट-फ्रेंडली और पर्यावरण-अनुकूल कार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
वापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?
वापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?
ऑटो
Mercedes ने लॉन्च की धांसू G-Wagon, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
Mercedes ने लॉन्च की धांसू G-Wagon, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
ऑटो
जानें Mahindra Thar OG के हर वेरिएंट के फिचर्स, क्या है खास
जानें Mahindra Thar OG के हर वेरिएंट के फिचर्स, क्या है खास
ऑटो
Hyundai का बड़ा दांव! 4.2 मीटर लंबी Bayon की Booking शुरू
Hyundai का बड़ा दांव! 4.2 मीटर लंबी Bayon की Booking शुरू

259 किलोमीटर की मिलेगी शानदार रेंज

बता दें कि, निसान की नई पिक्सो ईवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतरीन ड्राइव रेंज है. कंपनी के दावों के अनुसार, यह छोटी इलेक्ट्रिक कार सिंगल फुल चार्ज में 259 किलोमीटर तक की रेंज देने में पूरी तरह से सक्षम है. शहर के दैनिक कामकाज, ऑफिस आने-जाने और वीकेंड शॉपिंग के लिए यह रेंज काफी पर्याप्त मानी जा रही है.

वहीं, इस रेंज के कारण चालकों को बार-बार कार चार्ज करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. इसमें फास्ट चार्जिंग का विकल्प भी दिए जाने की उम्मीद है जिससे कुछ ही मिनटों में बैटरी काफी हद तक चार्ज हो सकेगी.

छोटे Size में बड़ा धमाका! ये EV Car देगी 259 KM की Range

यह भी पढ़ें: Thar OG या Roxx, पैसा लगाने से पहले जानें कौन आपके लिए बेस्ट?

देखने को मिला कॉम्पैक्ट साइज 

बात करें अगर डिजाइन की तो इस मामले में निसान पिक्सो काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव नजर आती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर के तंग रास्तों और हैवी ट्रैफिक में आसानी से निकलने में मदद करता है.

जबकि इसके अलावा कार के फ्रंट में निसान की सिग्नेचर क्लोज्ड-ऑफ ईवी ग्रिल, स्लिम और शार्प LED हेडलाइट्स और एग्रेसिव बंपर देखने को मिलता है. इसके एयरोडायनामिक शेप की वजह से हवा का ड्रैग कम होता है जो इसकी बैटरी की दक्षता और माइलेज रेंज को बढ़ाने में सीधा योगदान देता है.

छोटे Size में बड़ा धमाका! ये EV Car देगी 259 KM की Range

केबिन में मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

आपको बता दें कि, भले ही निसान पिक्सो बाहर से साइज में छोटी दिखती हो लेकिन इसके केबिन को काफी समझदारी के साथ डिजाइन किया गया है. ऐसा इस लिए है क्योंकि, इंटीरियर में 4 यात्रियों के आराम से बैठने की व्यवस्था की गई है.

जबकि इसके साथ ही डैशबोर्ड पर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे कई प्रीमियम और आधुनिक फीचर्स केबिन में दिए गए हैं.

सुरक्षा का भी रखा गया है ध्यान

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने इस छोटी इलेक्ट्रिक कार में भी सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया है. निसान पिक्सो ईवी में मजबूती के लिए हाई-स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है. सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें 6 एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है. इसके साथ ही इसमें ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के तहत लेन डिपार्टचर वार्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: FASTag Annual Pass में Trips बचीं तो क्या मिलेगा Discount? जानें नियम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
वापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?
वापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?
ऑटो
Mercedes ने लॉन्च की धांसू G-Wagon, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
Mercedes ने लॉन्च की धांसू G-Wagon, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
ऑटो
जानें Mahindra Thar OG के हर वेरिएंट के फिचर्स, क्या है खास
जानें Mahindra Thar OG के हर वेरिएंट के फिचर्स, क्या है खास
ऑटो
Hyundai का बड़ा दांव! 4.2 मीटर लंबी Bayon की Booking शुरू
Hyundai का बड़ा दांव! 4.2 मीटर लंबी Bayon की Booking शुरू
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
क्रिकेट
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
फोन की लत छुड़ाने को स्कूल ने रचा खौफनाक ड्रामा, सदमे में आ गए बच्चे
फोन की लत छुड़ाने को स्कूल ने रचा खौफनाक ड्रामा, सदमे में आ गए बच्चे
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget