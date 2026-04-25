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हिंदी न्यूज़ऑटोडिफेंडर जैसे लुक के साथ निसान ने पेश की नई Terrano, हाइब्रिड इंजन के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

डिफेंडर जैसे लुक के साथ निसान ने पेश की नई Terrano, हाइब्रिड इंजन के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

New Nissan Terrano: इस SUV को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहर और गांव दोनों जगहों के लिए यूजफूल हो. इसे प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 Apr 2026 11:29 AM (IST)
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आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियां तेजी से नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं ताकि गाड़ियां ज्यादा किफायती, कम पॉल्यूशन वाली और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली बन सकें. इसी कड़ी में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है. अब इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Nissan ने अपनी मशहूर SUV Nissan Terrano को 2026 बीजिंग ऑटो शो में गाड़ी नए और मॉडर्न अवतार में पेश किया है, जो पहले से काफी अलग और एडवांस है. 

नई Nissan Terrano को प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है. आसान भाषा में समझें तो इस गाड़ी में दो तरह की पावर होती है. एक पेट्रोल इंजन और दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर होती है. आप इसे बैटरी से चार्ज करके कुछ दूरी तक सिर्फ बिजली से चला सकते हैं, और जब बैटरी खत्म हो जाए तो यह अपने आप पेट्रोल इंजन पर चलने लगती है. इससे आपको ज्यादा माइलेज मिलता है और पेट्रोल की बचत भी होती है. इसके साथ ही यह नॉर्मल पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के मुकाबले कम पॉल्यूशन फैलाती हैं. 

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में भी यह SUV काफी अपडेटेड है. इसका लुक पहले से ज्यादा मजबूत और आकर्षक बनाया गया है. इसमें बॉक्सी डिजाइन दिया गया है यानी इसका आकार थोड़ा सीधा और मस्कुलर है जो इसे एक दमदार SUV जैसा बनाता है. आगे की तरफ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, बड़ा और मजबूत बंपर, चौड़े व्हील आर्च और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है. इन सब चीजों की वजह से यह गाड़ी खराब सड़कों और ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतर मानी जा रही है.

इस SUV को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहर और गांव दोनों जगहों के लिए यूजफूल हो. अगर आप रोजाना शहर में ड्राइव करते हैं, तो यह आरामदायक और फ्यूल-एफिशिएंट रहेगी. वहीं अगर आप लंबी यात्रा या खराब रास्तों पर जाना चाहते हैं तो इसकी मजबूत बॉडी और पावरफुल सेटअप काम आएगा. यानी यह एक मल्टी-पर्पज SUV की तरह है, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा कर सकती है.

गाड़ी के फीचर्स और लॉन्चिंग

फीचर्स के मामले में भी नई Nissan Terrano के काफी एडवांस होने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सेफ्टी फीचर्स और ड्राइविंग को आसान बनाने वाले कई स्मार्ट सिस्टम मिल सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी सभी फीचर्स की पूरी जानकारी नहीं दी है क्योंकि इसे फिलहाल कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में दिखाया गया है.

अभी यह SUV सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश की गई है, यानी इसका फाइनल प्रोडक्शन वर्जन बाद में आएगा. आने वाले समय में कंपनी इसे बाजार में लॉन्च कर सकती है और शुरुआत में इसे कुछ खास देशों में पेश किया जा सकता है.

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Published at : 25 Apr 2026 11:29 AM (IST)
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Land Rover Defender New Nissan Terrano Nissan Terrano Features
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