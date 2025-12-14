हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोNissan की नई MPV का फर्स्ट लुक आया सामने, जानें भारत में कब होगी लॉन्च

Nissan की नई MPV का फर्स्ट लुक आया सामने, जानें भारत में कब होगी लॉन्च

Nissan भारत में जल्द ही अपनी नई MPV लॉन्च करने की तैयारी में है. 18 दिसंबर को इसका फर्स्ट लुक सामने आएगा. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और कीमत से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Dec 2025 10:35 AM (IST)
Nissan India भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नए मॉडल्स पर काम कर रही है. कुछ समय पहले कंपनी ने अपनी आने वाली SUV Tekton की झलक दिखाई थी और अब Nissan ने एक नई कॉम्पैक्ट MPV को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस नई MPV को 18 दिसंबर 2025 को पेश किया जाएगा. ये कार खासतौर पर फैमिली कार खरीदने वालों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Renault के साथ मिलकर तैयार की गई नई MPV

  • दरअसल, ये नई Nissan MPV, Renault के साथ मिलकर बनाई गई है. माना जा रहा है कि इसका बेस Renault Triber से लिया गया है, लेकिन डिजाइन के मामले में इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. Nissan इस MPV में अपना नया डिजाइन लैंग्वेज दिखाने वाली है, जिससे यह बाकी कारों से अलग नजर आएगी. कंपनी चाहती है कि यह कार कम कीमत में ज्यादा स्पेस और बेहतर लुक दे.

टेस्टिंग के दौरान दिखा नया लुक

  • लॉन्च से पहले इस MPV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई Photos में इसका साइड प्रोफाइल Triber से मिलता-जुलता जरूर लगता है, लेकिन फ्रंट डिजाइन पूरी तरह नया है. इसमें नई हेडलाइट्स, बड़ी और अलग डिजाइन वाली ग्रिल, रूफ रेल्स और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिले हैं. पीछे की तरफ नया बंपर और नए टेललैंप्स दिए जा सकते हैं, जिससे इसका लुक ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लगेगा.

इंटीरियर और फीचर्स पर रहेगा खास ध्यान

  • बता दें कि  Nissan ने अभी तक इंटीरियर की पूरी डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि केबिन को नए मटीरियल और बेहतर डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा. इस MPV में तीन रो सीटिंग मिल सकती है, जिससे इसे 5, 6 और 7-सीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. फीचर्स में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और दूसरी रो की स्लाइड होने वाली सीटें मिल सकती हैं.

इंजन और कीमत को रखा जाएगा किफायती

  • नई Nissan MPV में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो डेली यूज के लिए सही रहेगा. इसे मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है. कीमत को बजट में रखने पर कंपनी का खास फोकस रहेगा, ताकि यह कार फैमिली खरीदारों के लिए एक मजबूत और किफायती विकल्प बन सके.

Published at : 14 Dec 2025 10:35 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

