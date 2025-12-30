Ninja 650 या CBR650R, स्पीड, पावर और फीचर्स में किसका पलड़ा भारी? खरीदने से पहले जान लें अंतर

भारत में मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट उन राइडर्स के लिए बना है, जो छोटी बाइक से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावर वाली सुपरबाइक नहीं लेना चाहते. इस सेगमेंट में Kawasaki Ninja 650 और Honda CBR650R दो बहुत पॉपुलर बाइक्स हैं. दोनों का इंजन साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन राइडिंग फील और एक्सपीरियंस काफी अलग है. आइए जानते हैं स्पीड, पावर और फीचर्स में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है.

कीमत में बड़ा फर्क

Kawasaki Ninja 650 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.91 लाख है. वहीं Honda CBR650R की कीमत करीब 11.16 लाख है. यानी दोनों के बीच करीब 3 लाख रुपये का फर्क है. अगर बजट आपके लिए अहम है, तो Ninja 650 ज्यादा किफायती लगती है. दूसरी तरफ, CBR650R ज्यादा महंगी जरूर है, लेकिन इसका लुक और फील ज्यादा प्रीमियम और सुपरबाइक जैसा है.

इंजन और पावर में कौन आगे?

Ninja 650 में 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 67 bhp की पावर देता है. यह इंजन स्मूथ है और रोजमर्रा की राइडिंग के लिए आसान लगता है. Honda CBR650R में 649cc का इनलाइन-4 इंजन है, जो करीब 94–95 bhp की पावर देता है. ये इंजन ज्यादा तेज रफ्तार और स्पोर्टी साउंड देता है, लेकिन नए राइडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Ninja 650 में TFT स्क्रीन, मोबाइल कनेक्टिविटी, फुल LED लाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये बाइक रोज चलाने के लिए बहुत आरामदायक है. CBR650R में Honda का ट्रैक्शन कंट्रोल, दमदार ब्रेक्स, फुल LED लाइट्स और ऑप्शनल ई-क्लच मिलता है, जिससे ट्रैफिक में क्लच चलाना आसान हो जाता है.

सीट हाइट और वजन

Ninja 650 की सीट हाइट 790mm है और वजन 196kg है, जिससे यह ज्यादातर राइडर्स के लिए आसान बनती है. CBR650R की सीट हाइट 810mm और वजन करीब 211kg है, जो कुछ लोगों को भारी और ऊंची लग सकती है. अगर आप कम कीमत, आसान राइडिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, तो Ninja 650 बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आपको ज्यादा पावर, प्रीमियम फील और सुपरबाइक जैसा अनुभव चाहिए, तो Honda CBR650R आपके लिए सही है.

ये भी पढ़ें: नए साल पर शराब पीकर चलाई गाड़ी तो भरना होगा इतना मोटा चालान, जान लें ये डिटेल्स