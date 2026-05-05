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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोपहले से ज्यादा हाई-टेक बनने जा रही Hyundai Creta, स्पाई शॉट्स से सामने आया प्रीमियम लुक

पहले से ज्यादा हाई-टेक बनने जा रही Hyundai Creta, स्पाई शॉट्स से सामने आया प्रीमियम लुक

Next-Gen Hyundai Creta: नई क्रेटा का साइज पहले से काफी बड़ा होगा. माना जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर तक हो सकती है, जो इसे मौजूदा मॉडल से भी बड़ा बना सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 05 May 2026 11:09 AM (IST)
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Hyundai Creta भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. अब इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स से पता चला है कि नई क्रेटा पूरी तरह से बदली हुई और पहले से ज्यादा प्रीमियम होने वाली है. कंपनी इस बार डिजाइन, साइज और फीचर्स तीनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे यह SUV एक हाई सेगमेंट कार जैसी महसूस होगी. आइए गाड़ी के बारे में जानते हैं. 

गाड़ी का साइज और टेक्नोलॉजी

नई Hyundai Creta का साइज पहले से काफी बड़ा होगा. माना जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर तक हो सकती है जो इसे मौजूदा मॉडल और यहां तक कि नई Kia Seltos से भी बड़ा बना सकती है. यह SUV नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिससे बेहतर राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और सेफ्टी मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार रहेगा.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात की जाए तो नई Creta का लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम होगा. इसमें फ्लश डोर हैंडल, पतले DRLs और नए स्टाइल के हेडलैम्प्स दिए जाएंगे. इसके अलावा ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत क्लैडिंग और बड़े 18-इंच के व्हील्स भी मिल सकते हैं, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और बेहतर होगा. इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

नई क्रेटा के फीचर्स

नई क्रेटा में 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन दी जाएंगी, साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अलग स्क्रीन भी हो सकती है. नई Hyundai Creta में इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज्यादा वॉइस कमांड, नया स्टीयरिंग व्हील और अपडेटेड बटन लेआउट देखने को मिलेगा. आराम के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, ट्विन पावर्ड सीट्स और पीछे बैठने वालों के लिए बॉस मोड जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं.

इंजन ऑप्शन और कब की जाएगी लॉन्च?

इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल (नेचुरल और टर्बो) और डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, साथ ही एक हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है. कुल मिलाकर नई Creta ज्यादा स्पेस, एडवांस टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स के साथ आएगी. गाड़ी को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को अगले साल भारत में लॉन्च किया जाएगा, जिससे SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 05 May 2026 11:09 AM (IST)
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