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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Flex Fuel Wagon R बनी चर्चा का विषय, लेकिन क्या आम खरीदार के लिए है सही विकल्प?

नई Flex Fuel Wagon R बनी चर्चा का विषय, लेकिन क्या आम खरीदार के लिए है सही विकल्प?

WagonR Flex Fuel: नई वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल की कीमत सामान्य मॉडल से ज्यादा है. E85 फ्यूल सस्ता जरूर है, लेकिन सीमित उपलब्धता और कम माइलेज की वजह से आम ग्राहकों को अभी सोच-समझकर फैसला लेना होगा.

Reported By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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WagonR Flex Fuel: मारुति सुजुकी की नई WagonR Flex Fuel इन दिनों ऑटो बाजार में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. भारत में Flex Fuel तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कंपनी ने इस मॉडल को E85 ईंधन के अनुरूप तैयार किया है, जिससे यह पेट्रोल के साथ ज्यादा एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर भी चल सकती है. हालांकि लॉन्च के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह कार आम ग्राहकों के लिए सही विकल्प है या नहीं. 

पहली नजर में E85 फ्यूल की कम कीमत इसे आकर्षक बनाती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं. नई फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर की कीमत 7.2 लाख रुपये रखी गई है, जो समान पेट्रोल मॉडल से करीब 86 हजार रुपये ज्यादा है. ऐसे में ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि अतिरिक्त खर्च की भरपाई वास्तव में कितनी जल्दी हो पाएगी और क्या इसके फायदे फिलहाल आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंच पाएंगे.

E85 फ्यूल सस्ता है, लेकिन कीमत की भरपाई में लगेगा समय

नई वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल केवल ZXi+ मैनुअल वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत सामान्य E20 अनुकूल WagonR से काफी ज्यादा है. हालांकि E85 फ्यूल की कीमत E20 पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम बताई जा रही है. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन दूसरी तरफ Flex Fuel तकनीक वाली कारों में ईंधन की खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. यानी माइलेज सामान्य पेट्रोल मॉडल की तुलना में कम रहने की संभावना है. 

मौजूदा WagonR का दावा किया गया माइलेज 23.5 kmpl है, जबकि Flex Fuel मॉडल का आंकड़ा इससे कम हो सकता है. ऐसे में ग्राहक को पहले अतिरिक्त 86 हजार रुपये की कीमत वसूल करनी होगी. यह फायदा उन लोगों को ज्यादा मिल सकता है जो हर महीने लंबी दूरी तय करते हैं या व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन चलाते हैं. कम दूरी चलाने वाले आम ग्राहकों के लिए बचत उतनी जल्दी दिखाई नहीं दे सकती.

यह भी पढ़ें: Car Care: पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 

अभी सबसे बड़ी चुनौती है E85 फ्यूल की उपलब्धता

Flex Fuel तकनीक का असली फायदा तभी मिलेगा जब E85 फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो. फिलहाल देशभर में E85 ईंधन की उपलब्धता सीमित है. यही वजह है कि अभी इस कार को मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है. सरकार और तेल कंपनियां E85 नेटवर्क को बढ़ाने पर काम कर रही हैं. उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक करीब 500 पेट्रोल पंपों पर E85 फ्यूल उपलब्ध होगा. तब इस तकनीक का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा. 

तकनीकी रूप से भी Flex Fuel WagonR में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें नया ECU, अलग फ्यूल टैंक, नए फ्यूल इंजेक्टर और विशेष सेंसर लगाए गए हैं. यही कारण है कि इसकी कीमत सामान्य मॉडल से अधिक है. कुल मिलाकर यदि आप ज्यादा ड्राइविंग करते हैं और आपके क्षेत्र में E85 फ्यूल उपलब्ध है तो यह कार फायदे का सौदा बन सकती है. लेकिन आम निजी ग्राहकों के लिए फिलहाल E20 मॉडल ज्यादा व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Water in Car or Bike Fuel Tank: बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?

Published at : 16 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki E20 Petrol E85 Fuel WagonR Flex Fuel
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