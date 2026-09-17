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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Nexon में मिलेंगे Sierra वाले Features, 2027 में होगा बड़ा Upgrade

नई Nexon में मिलेंगे Sierra वाले Features, 2027 में होगा बड़ा Upgrade

जानिए 2027 में आने वाली नई Next-Gen टाटा नेक्सन के बड़े अपग्रेड्स. इसमें मिलेंगे टाटा Sierra वाले प्रीमियम फीचर्स, नया डिजाइन, बड़ा टचस्क्रीन और पावरफुल इंजन विकल्प.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 17 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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टाटा मोटर्स की गाड़ियां अब भारत में खूब पसंद की जा रही हैं. जबकि कंपनी अब सबसे पॉपुलर और बेस्ट-सेलिंग सब-कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन का नया नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल पेश करने की तैयारी में है. यह कार देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में गिनी जाती है. अब खबर आ रही है कि इसका बिल्कुल नया अवतार साल 2027 तक बाजार में एंट्री ले सकता है.

बता दें कि, नई नेक्सन को मौजूदा प्लेटफॉर्म के हैवी लोकलाइज्ड वर्जन पर तैयार किया जाएगा जिससे यह साइज में पहले से ज्यादा बड़ी होगी. इसका नया एक्सटीरियर डिजाइन इसे बेहद शार्प, बोल्ड और प्रीमियम SUV का लुक देगा. तो चलिए आपको इस खबर में बताते 2027 नेक्सन में आखिर क्या-क्या अपग्रेड्स मिल सकते हैं.

Sierra से हो सकती है थोड़ी प्रेरित

बता दें कि, 2027 टाटा नेक्सन के इंटीरियर में कई बड़े और हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं. सबसे खास बात यह है कि इसमें टाटा की अपकमिंग बड़ी SUV सिएरा के प्रीमियम फीचर्स शामिल किए जाएंगे.

जबकि इस कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा दोनों फ्रंट सीट्स के लिए डुअल-पावर्ड एडजस्टमेंट और पैनोरमिक सनरूफ का विकल्प भी दिया जाएगा. कार में बेहतर टेक कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलेंगे.


नई Nexon में मिलेंगे Sierra वाले Features, 2027 में होगा बड़ा Upgrade

यह भी पढ़ें: 50 साल में कैसे बदली देश के पीएम की कारें? देखें पूरी लिस्ट

नया पावरट्रेन और इंजन में होगा बदलाव

वहीं, इंजन ऑप्शंस की बात करें तो नई जनरेशन नेक्सन में पूरी तरह अपडेटेड और ओवरहाल किया गया पावरट्रेन सेटअप देखने को मिल सकता है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सिएरा की तरह नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का नया विकल्प भी दिया जा सकता है.

जबकि डीजल वेरिएंट भी लाइनअप में जारी रहने की उम्मीद है लेकिन इस बार इसमें एक अलग और एडवांस गियरबॉक्स मिल सकता है. इसके अलावा कंपनी इसके CNG और इलेक्ट्रिक मॉडल में भी बड़ी बैटरी का अपग्रेड देगी.


नई Nexon में मिलेंगे Sierra वाले Features, 2027 में होगा बड़ा Upgrade

मिलेगा ज्यादा स्पेस और बदला हुआ केबिन लेआउट

आपको बता दें कि, नई नेक्सन का केबिन लेआउट पूरी तरह से नया होगा जो पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल महसूस होगा. कार का साइज और व्हीलबेस बड़ा होने की वजह से इसमें अंदर यात्रियों के लिए रियर सीट लेआउट और लेगरूम काफी बेहतर होगा.

वहीं, इसमें नई डैशबोर्ड थीम, एडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का बड़ा अपडेट दिया जाएगा. इंटीरियर में इस्तेमाल किया गया मैटेरियल भी ज्यादा रिच होगा जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे लग्जरी फील देने वाली SUV बन जाएगी.

क्या हो सकती है लॉन्च टाइमलाइन?

बता दें कि, नेक्स्ट-जनरेशन टाटा नेक्सन का इंतजार कर रहे ग्राहकों को अभी थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि यह मॉडल 2027 में ही सड़कों पर उतरेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स इससे पहले बाजार में अपनी कई अन्य बड़ी कारों को लॉन्च करने वाली है.

कंपनी की आने वाली नई कारों की लिस्ट में सफारी EV, न्यू टिगोर  और सिएरा जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं. इसके बाद ही नई नेक्सन अपने ऑल-न्यू प्रीमियम अवतार में एंट्री लेगी.

यह भी पढ़ें: 100 रुपये का पेट्रोल भरवाएं तो कितना चलेगी क्लासिक 350? जानिए हिसाब

Published at : 17 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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