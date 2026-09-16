100 रुपये का पेट्रोल भरवाएं तो कितना चलेगी क्लासिक 350? जानिए हिसाब

Royal Enfield Classic 350 भारतीय बाजार में लंबे समय से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. रेट्रो डिजाइन, दमदार आवाज और आरामदायक राइडिंग के चलते ही यह बाइक बड़ी संख्या में लोगों को पसंद आती है. हालांकि, बाइक खरीदने से पहले ज्यादातर ग्राहक इसकी कीमत और इंजन के साथ माइलेज और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी जानना चाहते हैं.

अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि Classic 350 100 रुपये के करीब यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है तो यहां हम आपको सा

री कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं.

कितना है बाइक का माइलेज?

Royal Enfield Classic 350 के माइलेज की बात करें तो यह बाइक करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. अगर बाइक में एक लीटर पेट्रोल है, तो करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है. ऐसे में यह साफ है कि अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको 30 किलोमीटर तक का माइलेज मिल सकता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि रियल माइलेज हर राइडर के लिए एक जैसा नहीं होता. शहर में ज्यादा ट्रैफिक, बार-बार ब्रेक लगाने, तेज स्पीड में बाइक चलाने और अचानक एक्सीलरेशन करने से माइलेज कम हो सकता है.

Classic 350 में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है. इसका मतलब है कि बाइक के टैंक में एक बार में 13 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है. लंबी दूरी का सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफी जरूरी हो सकती है, क्योंकि बार-बार पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत कम हो जाती है.

अगर 35 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज और 13 लीटर के फ्यूल टैंक को आधार मानें, तो गणित के हिसाब से फुल टैंक में करीब 455 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है.

दमदार इंजन के साथ आती है Classic 350

Royal Enfield Classic 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन बाइक को रोजाना शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे पर लंबी दूरी की राइड के लिए भी पर्याप्त ताकत देता है. इसका इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

इसका मतलब है कि बाइक में सिर्फ रेट्रो डिजाइन ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से दमदार इंजन भी मिलता है. खासतौर पर जो लोग आराम से क्रूजिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए Classic 350 का इंजन सेटअप उपयोगी हो सकता है.





किसी भी पेट्रोल बाइक का रियल माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है. Classic 350 में भी अगर बाइक को लगातार तेज गति से चलाया जाता है या ट्रैफिक में बार-बार एक्सीलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइलेज कम हो सकता है. इसके अलावा बाइक पर ज्यादा वजन होने, टायरों में कम या ज्यादा हवा होने और समय पर सर्विस नहीं कराने का असर भी फ्यूल एफिशिएंसी पर पड़ सकता है.

सेफ्टी के लिए ABS

Classic 350 में सेफ्टी के लिए डुअल-चैनल ABS दिया गया है. ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक ब्रेक लगाने के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकने में मदद करता है. इससे बाइक को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, खासकर ऐसी स्थिति में जब अचानक तेज ब्रेक लगाना पड़े.

Classic 350 का 13 लीटर का फ्यूल टैंक और करीब 35 kmpl का बताया गया माइलेज इसे लंबी दूरी की राइड के लिहाज से भी उपयोगी बनाता है. सैद्धांतिक तौर पर फुल टैंक में करीब 455 किलोमीटर की रेंज निकलती है, हालांकि वास्तविक दूरी राइडिंग परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

कहा जा सकता है कि Royal Enfield Classic 350 उन लोगों के लिए बनाई गई बाइक है जो रेट्रो डिजाइन के साथ दमदार इंजन और रोजाना के इस्तेमाल के लिए ठीक-ठाक माइलेज चाहते हैं. इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी राइड में बार-बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत को कम कर सकता है.

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