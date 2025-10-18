2 साल में 30 नए मॉडल्स लाने की तैयारी में Tata, Hyundai और Maruti की बढ़ेगी टेंशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो2 साल में 30 नए मॉडल्स लाने की तैयारी में Tata, Hyundai और Maruti की बढ़ेगी टेंशन

Tata Motors अगले दो साल में SUV की पूरी फौज लेकर आ रही है. आने वाले सालें में कंपनी Tata Nexon 2026 से लेकर Scarlett और Sierra जैसी नई गाड़ियां लॉन्च कर सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors ने हाल ही में घोषणा की है कि वह आने वाले दो वर्षों में करीब 30 नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है. इन मॉडलों में नए व्हीकल्स, फेसलिफ्ट वर्जन, और अपडेटेड एडिशन शामिल होंगे. इस बड़े लॉन्च प्लान का मकसद है हर सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना, खासकर SUV और इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में. टाटा का यह कदम Hyundai, Maruti Suzuki और Mahindra जैसी कंपनियों के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

7 नई SUVs और EVs की होगी वापसी

  • Tata Motors के इस लॉन्च लाइनअप में 7 पूरी तरह नई SUVs और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी. इनमें सबसे चर्चित नाम-Tata Sierra, Avinya Electric Range, और नई कॉम्पैक्ट SUV Tata Scarlett होंगे.Tata Sierra की वापसी भारतीय ग्राहकों के लिए एक इमोशनल और नॉस्टेल्जिक मोमेंट साबित होगी, क्योंकि यह SUV 90 के दशक में भारतीय सड़कों की शान हुआ करती थी. वहीं, Avinya EV सीरीज टाटा के इलेक्ट्रिक फ्यूचर की झलक दिखाएगी, जिसमें हाई रेंज, लग्जरी इंटीरियर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का शानदार मेल देखने को मिलेगा. 

नई Tata Nexon 2026 

  • Tata Motors की अगली बड़ी लॉन्च नई Tata Nexon 2026 होगी, जिसे कंपनी एक अपडेटेड X1 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है. यह प्लेटफॉर्म Nexon को और बेहतर राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी देगा. नई Nexon में पूरी तरह नया एयरोडायनामिक डिजाइन, प्रीमियम मटेरियल वाला केबिन, और बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही SUV में लेवल-2 ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन भी शामिल किए जाएंगे.

Tata Punch Facelift

  • टाटा की मिनी SUV Tata Punch को भी जल्द ही एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. टेस्टिंग के दौरान इसके फेसलिफ्ट मॉडल की कई झलकियां सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इसके डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं. नई Punch Facelift में स्लीक LED हेडलाइट्स, नया फ्रंट ग्रिल, और अपग्रेडेड इंटीरियर डिजाइन देखने को मिलेगा. इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और कनेक्टेड ड्राइविंग इंटरफेस भी शामिल किया जाएगा. इन अपडेट्स के बाद Punch अब Hyundai Exter और Maruti Fronx जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार होगी.

Tata Scarlett SUV 

  • Tata Motors की आने वाली एक और बड़ी SUV होगी Tata Scarlett, जो कंपनी की अगली कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश की जाएगी. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका डिजाइन Tata Sierra से इंस्पायर्ड होगा. Scarlett SUV को बॉक्सी और बोल्ड लुक, ऊंचे पिलर्स और ज्यादा केबिन स्पेस के साथ डिजाइन किया जाएगा. यह SUV पेट्रोल और EV दोनों वर्जन में आएगी, जिससे ये हाई-वॉल्यूम SUV सेगमेंट में एक मजबूत पकड़ बना सकती है. कंपनी इस मॉडल को खास तौर पर Maruti Brezza और Hyundai Venue जैसी पॉपुलर SUVs को टक्कर देने के लिए तैयार कर रही है. 

Published at : 18 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Punch Facelift Tata Scarlett SUV Tata Upcoming SUVs 2025 Tata Nexon 2026
Embed widget