हिंदी न्यूज़ऑटोफेस्टिव सीजन में इन कारों पर मिल रहा है 5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, देखिए पूरी लिस्ट

फेस्टिव सीजन में इन कारों पर मिल रहा है 5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, देखिए पूरी लिस्ट

फेस्टिव सीजन 2025 में कार खरीदने का का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. Hyundai, MG, Mahindra,Volkswagen और Kia की टॉप 5 कारों पर पांच लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. आइए डिटेल्स जानते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 10:51 AM (IST)
भारत में हाल ही में लागू हुई नई GST दरों और फेस्टिव सीजन ऑफर्स के कारण कार कंपनियों ने ग्राहकों के लिए बेहतरीन छूट की घोषणा की है. इस बार कुछ कार मॉडल्स पर 5 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है, हालांकि, ये छूट हर कार के वेरिएंट, फ्यूल टाइप और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-सी हैं वो टॉप 5 कारें हैं, जिन पर छूट मिल रही है.

Hyundai Ioniq 5

  • अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक प्रीमियम कार की तलाश कर रहे हैं, तो Hyundai Ioniq 5 एक बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें 72.6 kWh लिथियम-आयन बैटरी और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 631 किलोमीटर (ARAI प्रमाणित) की रेंज देती है. ये कार 217 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इसमें ADAS लेवल 2, 12.3-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और V2L (Vehicle To Load) जैसी सुविधाएं दी गई हैं.  इसकी शुरुआती कीमत 45.95 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

MG Gloster 

  • बड़ी फैमिली या SUV पसंद करने वाले लोगों के लिए MG Gloster एक बढ़िया विकल्प है. इसमें दो डीजल इंजन ऑप्शन-2.0L टर्बो (163 PS) और ट्विन-टर्बो (218 PS) मिलते हैं, Gloster में ADAS, हीटेड सीट्स, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर अपहोल्स्ट्री और हैंड्स-फ्री टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं. इसकी कीमत 38.80 लाख से 43.87 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

Volkswagen Taigun

  • जो लोग एक प्रीमियम मिड-साइज SUV चाहते हैं जिसमें स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों हों, उनके लिए Volkswagen Taigun बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. इसमें 1.0L TSI (115 PS) और 1.5L TSI EVO (150 PS) इंजन ऑप्शन मिलते हैं. फीचर्स के मामले में Taigun में डिजिटल कॉकपिट, 10-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay और 6 एयरबैग्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं. ये SUV 18.47 kmpl तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत 11.69 लाख से 19.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Mahindra XUV400 EV

  • अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं जो किफायती होने के साथ अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस भी दे, तो Mahindra XUV400 EV एक अच्छा विकल्प है. इस कार में दो बैटरी पैक -34.5 kWh और 39.4 kWh मिलते हैं. ये SUV 375 से 456 किलोमीटर (ARAI प्रमाणित) की रेंज देती है.साथ ही 50 kW DC फास्ट चार्जर से ये कार केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है.  इसकी कीमत 15.49 लाख से 17.69 लाख के बीच है.

Kia Seltos 

  • Kia Seltos उन खरीदारों के लिए एक फीचर-रिच और स्टाइलिश SUV है, जो सुरक्षा और लुक्स दोनों को प्रायोरिटी देते हैं. इसमें तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. इसके फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन, Bose ऑडियो सिस्टम, ADAS लेवल 2, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और 6 एयरबैग्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसकी कीमत 10.79 लाख से 19.81 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. अगर आप नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ये फेस्टिव सीजन आपके लिए सबसे सही समय है. Hyundai, MG, Volkswagen, Mahindra और Kia जैसी कंपनियां इस समय अपने पॉपुलर मॉडल्स पर बेहतर डिस्काउंट और फाइनेंस ऑफर दे रही हैं.

Published at : 18 Oct 2025 10:51 AM (IST)
