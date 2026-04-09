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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या सच में पुराने मॉडल से बदल गई नई Taigun Facelift? खरीदने से पहले ये डिटेल्स जानना जरूरी

क्या सच में पुराने मॉडल से बदल गई नई Taigun Facelift? खरीदने से पहले ये डिटेल्स जानना जरूरी

नई Volkswagen Taigun Facelift नए लुक और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च हो गई है, लेकिन क्या ये बदलाव सच में बड़े हैं या सिर्फ मामूली अपडेट? आइए जानें पुराने मॉडल से क्या बदला और इसे खरीदना सही रहेगा?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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Volkswagen ने भारत में अपनी नई Taigun facelift लॉन्च कर दी है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलावों के साथ आई है. यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है. कंपनी ने इसमें डिजाइन, फीचर्स और ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की है. नई Taigun को देखते ही इसका फ्रंट लुक अलग नजर आता है. इसमें कनेक्टेड LED लाइटिंग और नए हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं. बंपर का डिजाइन भी पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी हो गया है. हालांकि यह एक facelift है, इसलिए इसके साइज यानी डाइमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन नए कलर ऑप्शन जरूर जोड़े गए हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं.

एक्सटीरियर में क्या-क्या बदलाव हुए?

नई Taigun facelift के बाहरी लुक में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो गाड़ी को नया स्टाइल देते हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट्स का सेटअप पहले जैसा ही है, लेकिन अब टेललैंप्स का डिजाइन नया है. इसके अलावा पीछे बड़े अक्षरों में “Taigun” लिखा गया है, जो इसे और प्रीमियम फील देता है. कुल मिलाकर, नई Taigun का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न हो गया है, हालांकि इसका बेसिक डिजाइन वही रखा गया है.

इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा अपग्रेड

नई Taigun के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर और फीचर्स में देखने को मिलता है. इसमें नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो पहले से ज्यादा एडवांस और यूजर फ्रेंडली है. इसके साथ नया वॉयस असिस्टेंट फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे ड्राइवर आसानी से कमांड दे सकता है. इसके अलावा अब इसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो आजकल ग्राहकों की सबसे बड़ी पसंद बन चुका है.

इंजन और गियरबॉक्स में क्या बदला

इंजन के मामले में कंपनी ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है. नई Taigun में भी पुराने मॉडल की तरह 1.0 TSI और 1.5 TSI पेट्रोल इंजन दिए गए हैं. ये दोनों इंजन पहले से ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव गियरबॉक्स में किया गया है. 1.0 TSI इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इससे गाड़ी ज्यादा स्मूद चलती है और माइलेज भी बेहतर हो सकता है. वहीं 1.5 TSI इंजन के साथ पहले वाला 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही जारी रखा गया है.

क्या नई Taigun खरीदना सही फैसला है?

अगर आप नई Taigun facelift को पुराने मॉडल से तुलना करें, तो साफ दिखता है कि इसमें डिजाइन और फीचर्स के मामले में अच्छा सुधार हुआ है. खासकर नया इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और बेहतर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. हालांकि कुछ फीचर्स अभी भी ऐसे हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनी हुई है. अगर आप एक स्टाइलिश, सुरक्षित और प्रीमियम SUV चाहते हैं, तो नई Taigun आपके लिए सही हो सकती है.

ये भी पढ़ें: ऑफ-रोडिंग लवर्स के लिए खुशखबरी! Ducati ने लॉन्च की दुनिया की सबसे हल्की सुपरबाइक, कीमत और फीचर्स कर देंगे हैरान

Published at : 09 Apr 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Taigun Facelift Features Volkswagen Taigun Facelift Vs Old Taigun New Vs Old Comparison
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