इटली की मशहूर बाइक कंपनी Ducati ने अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर एक बेहद खास सुपरबाइक पेश की है. इस बाइक का नाम Ducati Superleggera V4 Centenario है, जो अब तक की सबसे हल्की और एडवांस रोड-लीगल सुपरबाइक मानी जा रही है. यह बाइक रेसिंग जैसी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इसे आम सड़कों पर भी चलाया जा सकता है. इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रखी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बेहद हल्की डिजाइन, आसान कंट्रोल

आमतौर पर सुपरबाइक्स भारी होती हैं, जिससे उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन Ducati ने इस समस्या को हल करते हुए इस बाइक को बेहद हल्का बनाया है. इसका कुल वजन सिर्फ 167 किलोग्राम है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे हल्की बनाता है. ये बाइक Ducati Panigale V4 R से करीब 22 किलो हल्की है. इसे हल्का बनाने के लिए कंपनी ने इसमें कार्बन फाइबर का खूब इस्तेमाल किया है. बाइक के चेसिस, टैंक कवर, मडगार्ड और सीट बेस सभी में कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है. इससे न केवल वजन कम हुआ है, बल्कि इसकी मजबूती भी बनी रहती है. हल्की होने के कारण यह बाइक तेज रफ्तार में भी बेहतर कंट्रोल देती है और राइडर को ज्यादा भरोसा देती है.

कार्बन-सिरेमिक ब्रेक्स से बेहतर सेफ्टी

इस बाइक की सबसे खास बात इसका ब्रेकिंग सिस्टम है. Ducati Superleggera V4 Centenario दुनिया की पहली रोड-लीगल बाइक है, जिसमें कार्बन-सिरेमिक ब्रेक्स दिए गए हैं. यह तकनीक आमतौर पर फॉर्मूला 1 कारों और प्रोफेशनल रेसिंग में ही इस्तेमाल होती है. ये ब्रेक्स बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी अच्छी तरह काम करते हैं और बाइक को जल्दी और सुरक्षित तरीके से रोक सकते हैं. इससे तेज स्पीड में भी राइडर को बेहतर सेफ्टी मिलती है. यह फीचर इस बाइक को बाकी सुपरबाइक्स से अलग बनाता है.

दमदार सस्पेंशन और मजबूत चैन

Ducati ने इस बाइक में बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम दिया है, जिससे खराब रास्तों पर भी बाइक स्टेबल रहती है. इसमें Öhlins NPX 25/30 कार्बन फोर्क्स सस्पेंशन दिया गया है, जो तेज स्पीड पर भी बैलेंस बनाए रखता है. इसके अलावा इसमें DID ERV7 चैन का इस्तेमाल किया गया है, जो रेसिंग के दौरान पड़ने वाले दबाव को आसानी से झेल सकती है. यह चैन जल्दी खराब नहीं होती और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है.

लिमिटेड एडिशन, सिर्फ खास लोगों के लिए

बता दें कि Ducati Superleggera V4 Centenario एक लिमिटेड एडिशन बाइक है, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता. कंपनी इसकी सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाएगी. इसके अलावा 100 खास Tricolore वेरिएंट भी तैयार किए जाएंगे. इस सुपरबाइक की कीमत $165,000 यानी करीब 1.52 करोड़ रुपये से शुरू होती है. इसकी डिलीवरी साल 2027 की पहली तिमाही से शुरू होगी.

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