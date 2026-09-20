गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार में नए टायर पीछे लगाएं या आगे, क्या है सही तरीका?

कार में नए टायर पीछे लगाएं या आगे, क्या है सही तरीका?

कार के सिर्फ दो टायर बदलवाने हैं तो नए टायर आगे लगाने की बजाय पीछे लगाने की सलाह दी जाती है. जानें इसके पीछे की वजह और टायर बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

कार के टायर सड़क पर आपकी सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा होते हैं. कई बार चारों टायर एक साथ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग सिर्फ दो नए टायर खरीदते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि नए टायर आगे लगाए जाएं या पीछे. आमतौर पर नए टायर पीछे लगाने की सलाह दी जाती है. इसका कारण कार की पकड़ और गीली सड़क पर उसकी स्थिरता से जुड़ा है. मिशेलिन भी सिर्फ दो नए टायर लगाने की स्थिति में उन्हें पीछे लगाने की सलाह देता है.

नए टायर पीछे लगाने की सलाह क्यों दी जाती है?

जब कार के सिर्फ दो टायर बदले जाते हैं, तो पुराने टायरों की तुलना में नए टायरों में ज्यादा ट्रेड और बेहतर ग्रिप होती है. अगर इन्हें पीछे लगाया जाता है तो गीली या फिसलन वाली सड़क पर कार का पिछला हिस्सा ज्यादा स्थिर रहता है. पीछे के टायरों की पकड़ कम होने पर कार का पिछला हिस्सा अचानक घूमने या फिसलने लगता है. इसे ओवरस्टीयरिंग या फिशटेलिंग जैसी स्थिति कहा जाता है. ऐसी स्थिति को संभालना ड्राइवर के लिए मुश्किल हो सकता है. नए टायर पीछे लगाने से इस जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. हालांकि कुछ लोग आगे इंजन लोड को देखते हुए नए टायरों को आगे लगवाते हैं और पुरानों को पीछे फिट कर देते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ऑटो
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
ऑटो
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
ऑटो
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम

यह भी पढ़ें : कार के टायर में कील घुस गई, तुरंत निकालें या छोड़ दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

चारों टायर बदलना सबसे अच्छा तरीका

अगर बजट और टायरों की स्थिति इजाजत देती है तो चारों टायर एक साथ बदलना बेहतर रहता है. इससे चारों पहियों पर टायरों की पकड़ और घिसावट का स्तर लगभग एक जैसा रहता है. इससे कार की हैंडलिंग और ब्रेकिंग ज्यादा संतुलित रहती है. मिशेलिन के मुताबिक नए टायर लगाते समय एक ही साइज और सही टाइप के टायर इस्तेमाल किए जाने चाहिए. टायर का साइज कार के दरवाजे पर लगे स्टिकर या कंपनी की ओनर मैनुअल में दिया जाता है.

टायर बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ नए टायर लगाने से काम पूरा नहीं होता. टायर बदलने के बाद सही एयर प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी चेक करानी चाहिए. टायर की साइडवॉल पर दिए साइज और स्पीड रेटिंग को भी कार की कंपनी द्वारा बताए गए मानक के अनुसार रखना जरूरी है. पुराने टायरों में दरार, असामान्य घिसावट या ट्रेड कम दिखे तो उनकी जांच करानी चाहिए. टायरों का एयर प्रेशर भी नियमित रूप से चेक करना चाहिए. सही टायर और सही मेंटेनेंस कार की सड़क पर पकड़ और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें : Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Car Tyres
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ऑटो
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
ऑटो
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
ऑटो
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक, मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक, मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा की सरकार में...', बाबा साहब की प्रतिमा पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार
'सपा की सरकार में...', बाबा साहब की प्रतिमा पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
इंडिया
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'
CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'
इंडिया
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
दिल्ली SIR प्रक्रिया पर राजीव शुक्ला का रिएक्शन, कहा - ' अब आडवाणी जी को...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget