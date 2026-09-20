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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक, मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'

इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक, मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'

इटली की सरकार जल्द ही स्कूलों में बुर्का पहनने की योजना पर काम कर रही है. इसका इशारा वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक प्रोग्राम के दौरान किया है. इसे उन्हें दक्षिणपंथी छवि के तौर पर देखा जा रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Sep 2026 08:42 PM (IST)
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इटली की सरकार स्कूलों में चेहरा ढकने (बुर्का पहनने) पर रोक लगाने और हर क्लास में विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या सीमित करने की तैयारी में है. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रविवार को अपनी पार्टी के यूथ प्रोग्राम के दौरान इस ओर इशारा किया है. इससे उनकी दक्षिणपंथी छवि से जोड़कर देखा जा रहा है. 

भूमध्य सागर के बीच में स्थित होने की वजह से इटली उन यूरोपियन देशों में शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं. इस वजह से वहां प्रवासियों से जुड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है. लगातार हो रहे प्रवासन की वजह से सरकारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है.

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मेलोनी ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसमें हर क्लास में विदेशी छात्रों की संख्या लिमिट करने का प्रावधान भी रखा जाएगा. साथ ही स्कूलों में घुलने और मिलने की गंभीर दिक्कतों का सामने कर रहे विदेशी छात्रों के माता-पिता के इटैलियन भाषा का सीखना बेहद जरूरी होगी. इसके अलावा स्कूलों में बुर्का और नकाब पर भी रोक लगाई जाएगी.

मेलोनी ने कहा, 'अगर क्लास में सिर्फ एक बच्चा है, जिसे इटैलियन भाषा नहीं आती तो वह बच्चा शायद क्लास के फ्रेंड्स और टीचर्स की मदद से भाषा सीख लेगा और जल्दी घुल मिल जाएगा. लेकिन अगर ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा हुई तो यह नजरंदाज करना हो जाएगा. वह घुल मिल नहीं सकेंगे. अपनी मेजोरिटी बनाकर रहेंगे. 

हालांकि अपने भाषण में मेलोनी ने बच्चों की लिमिट संख्या के बारे में नहीं बताया है. इटली की कंपनी फोंडाजियोन ISMU ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि इटली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में से 11.6 प्रतिशत छात्र इटली के नागरिक नहीं हैं. यानी हर 100 में सिर्फ 12 बच्चे हैं. 

मेलोनी ने स्कूली छात्रों से कहा, 'आपको बिना चेहरा ढके स्कूल जाना होगा. इटली में कोई भी व्यक्ति, किसी असली या मानी गई परंपरा के नाम पर यह नहीं कर सकता कि किसी युवा महिला को खुद को ढंककर रखना चाहिए.'

 

अपडेट जारी है....

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:20 PM (IST)
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