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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'

CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...'

प्रकाश राज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार को कम से कम एक साल का समय देने की बात कही. उन्होंने कहा कि सिर्फ 120 दिन में सरकार के कामकाज का आकलन करना जल्दबाजी होगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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अभिनेता प्रकाश राज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए और केवल 120 दिन के आधार पर उसके प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जाना चाहिए. प्रकाश राज ने कहा कि कम से कम एक साल तक सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए.

मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने कहा कि विजय सिर्फ उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, बल्कि उन लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए सरकार को काम करने का समय मिलना चाहिए.उन्होंने कहा कि विजय को लेकर उनके मन में पहले से कई सवाल और संदेह थे और उन्होंने चुनाव से पहले भी अपनी बात रखी थी. लेकिन अब जब विजय की पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बना ली है, तो केवल 120 दिन बाद किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा. प्रकाश राज ने साफ कहा कि अगर एक साल बाद भी सरकार लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती है, तो वह सरकार से सवाल जरूर करेंगे.

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पहले बजट का इंतजार

प्रकाश राज ने यह भी कहा कि सरकार की आलोचना करने से पहले वह उसके पहले बजट का इंतजार कर रहे हैं. उनके मुताबिक, सिर्फ इसलिए सरकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि सत्ता में बैठे लोग किसी को पसंद नहीं हैं. उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के फैसले का सम्मान करने की बात कही. उनका कहना था कि सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए और उसके बाद उसके कामकाज का आकलन किया जा सकता है.

विजय की विदेश यात्रा पर भी बोले

मुख्यमंत्री विजय की हाल की विदेश यात्रा और अभिनेता अजित से उनकी मुलाकात को लेकर भी प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विजय का विदेश जाना या अपने दोस्त अजित से मिलना अपने आप में गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि असली सवाल यह होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से विजय विदेश गए थे, क्या वह पूरा हुआ. प्रकाश राज ने कहा कि विजय ने कई हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने की बात कही है और इसी आधार पर उनकी यात्रा को देखा जाना चाहिए.

विजय को लेकर पहले से थे संदेह

प्रकाश राज ने यह भी बताया कि चुनाव से पहले उन्हें विजय को लेकर कई संदेह थे. उन्होंने उस समय भी इन सवालों को सार्वजनिक रूप से उठाया था. हालांकि, चुनाव के बाद विजय की पार्टी ने सरकार बनाई है, इसलिए अब सरकार के कामकाज को समय के साथ देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को एक साल का समय देने के बाद ही यह देखा जाना चाहिए कि वह अपने वादों और उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.

2026 में बनी विजय की सरकार

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाई. ANI के अनुसार, चुनाव नतीजे 4 मई 2026 को घोषित हुए और विजय ने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 20 सितंबर को उनकी सरकार के करीब 120 दिन पूरे हुए थे.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Sep 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Prakash Raj Vijay TVK
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