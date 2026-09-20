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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा की सरकार में...', बाबा साहब की प्रतिमा पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार

'सपा की सरकार में...', बाबा साहब की प्रतिमा पर ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार

भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने के अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा चीफ पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हुआ है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर अखिलेश यादव के दावे के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है. उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 151 मूर्ति खंडित किए जाने के अखिलेश यादव के दावे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा वार किया है. ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग एक बार अपने बटन खोलकर अंदर झांके.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सर्वाधिक प्रतिमाओं को खंडित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था. ब्रजेश पाठक सवाल उठाते हुए कहा है कि गोमती नगर बहन जी की प्रतिमा को किसने तोड़ा था? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तोड़ा था. समाजवादी पार्टी के लोग मूर्ति भांजको गिरोह के सरगना थे.

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'दलितों पर सपा सरकार में हुआ ज्यादा अत्याचार'

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है. उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी को अब प्रदेश की सत्ता नहीं मिलने वाली है. प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जन-जन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है.

राहुल गांधी की मिमिक्री वाली वीडियो पर क्या बोले?

ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक आज हर आदमी की आय तीन गुनी हुई है, उत्तर प्रदेश का बजट तीन गुना हुआ है. इस समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है. इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की मिमिक्री पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की मिमिक्री कराई है जो बहुत निंदनीय है. मां का वही स्थान है जो भगवान का है.

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Published at : 20 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak Akhilesh Yadav UP NEWS
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