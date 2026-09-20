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हिंदी न्यूज़ऑटोअब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार

अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार

कोलकाता पुलिस के बेड़े में 183 Ultraviolette X-47 Skyforce इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल हुई हैं. जानिए 211 किमी रेंज, 145 kmph स्पीड और पुलिस पेट्रोलिंग के लिए खास फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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अपने देश में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया दे रही है और EV गाड़ी और बाइक खरीदने पर सब्सिडी भी मिल रही है. क्योंकि, सरकार चाहती है कि, अब धीरे-धीरे अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ें. इस बीच कोलकाता में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दरअसल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बढ़ाया देने के लिए कोलकाता पुलिस के बेड़े में हाल ही में देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी अल्ट्रावॉयलेट की 183 यूनिट्स X-47 स्काईफोर्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल शामिल की गई हैं.

बता दें कि, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जानकारों और कंपनी के अनुसार भारत में किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलों को अपने बेड़े में शामिल किए जाने का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि पुलिस के लिए तैयार की गई इस खास इलेक्ट्रिक बाइक में कौन-कौन से दमदार फीचर्स, रेंज और स्पीड दी गई है.

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मिलेगा बाइक में दमदार फीचर्स

आपको बता दें कि, अल्ट्रावॉयलेट X-47 स्काईफोर्स को नार्मल इलेक्ट्रिक बाइक से बिल्कुल अलग और एक टैक्टिकल पुलिस व्हीकल के रूप में तैयार किया गया है. पुलिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें कंपनी की ओर से कई खास इक्विपमेंट्स जोड़े गए हैं. इस बाइक में इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए सायरन, हूटर, रेड-ब्लू वाली एलईडी ब्लिंकर्स लाइट्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ऑफिशियल पुलिस डेकल्स दिए गए हैं.

वहीं, इसके अलावा गश्त के दौरान संपर्क में रहने के लिए वॉक-टॉकी होल्डर, माइक होल्डर और जरूरी फाइल्स, दस्तावेज या गैजेट्स ले जाने के लिए मजबूत साइड पैनियर्स भी फिट किए गए हैं. इन सभी भारी-भरकम इलेक्ट्रिक एसेसरीज को सही तरीके से चलाने के लिए बाइक के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में भी खास बदलाव किए गए हैं.

अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार

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211 किमी की दमदार रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस और रेंज की तो इस मामले में भी यह इलेक्ट्रिक बाइक काफी दमदार है. क्योंकि, कंपनी के के अनुसार, X-47 स्काईफोर्स फुल चार्ज होने पर 211 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है. यह लंबी रेंज पुलिस अधिकारियों को बिना किसी चार्जिंग की चिंता के पूरे शहर में आसानी से गश्त करने की सुविधा देती है.

जबकि बात करें अगर स्पीड की तो इस बाइक की टॉप स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 36 bhp की मैक्सिमम पावर मिलती है. किसी भी इमरजेंसी स्थिति में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने या अपराधियों का पीछा करने के लिए इसमें बेहद तेज एक्सीलरेशन दिया गया है. जो शहरी सड़कों पर तेजी से निकलने में काफी मददगार साबित होगा.

अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार

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कठिन रास्तों के लिए तैयार किया गया डिज़ाइन और हैंडलिंग

आपको बता दें कि, शहर की छोटी-मोटी गलियों से लेकर खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर तेजी से निकलने के लिए X-47 स्काईफोर्स को क्रॉसओवर आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया गया है. जिसका मतलब है कि यह बाइक हर तरह के रोड सर्फेस पर बेहतरीन संतुलन और ग्रिप बनाए रखती है.

कोलकाता जैसे भीड़भाड़ और ट्रैफिक वाले शहर में जहां बड़ी पुलिस गाड़ियां अक्सर जाम में फंस जाती हैं. वहां यह कॉम्पैक्ट और पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक बेहद कारगर साबित होगी. इसका एर्गोनॉमिक्स और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर पुलिस अधिकारियों को लंबी ड्यूटी के दौरान भी कम्फर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. जिससे थकान महसूस नहीं होती है.

मेंटेनेंस खर्च में भी होगी बचत

जानकारी दें दे कि, पेट्रोल से चलने वाली पुलिस मोटरसाइकलों की तुलना में ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पुलिस विभाग के बजट पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम करेंगी. रोजाना सैकड़ों किलोमीटर की पेट्रोलिंग में भारी मात्रा में पेट्रोल का खर्च आता है. लेकिन EV में शिफ्ट होने से फ्यूल कॉस्ट लगभग शून्य हो जाएगी.

वहीं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण इनका रूटीन मेंटेनेंस और सर्विसिंग खर्च भी पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स की तुलना में बेहद कम होता है. इससे सरकार और पुलिस विभाग को ईंधन और रखरखाव पर होने वाले लाखों रुपये की बचत होगी और साथ ही शहर में प्रदूषण को कम करने में भी मदद भी मिलेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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