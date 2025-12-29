Tata Punch लॉन्च के बाद से ही कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक रही है. इसकी मजबूत बनावट, अच्छा माइलेज और किफायती कीमत ने इसे लोगों की पहली पसंद बना दिया. अब टाटा मोटर्स इस SUV को नए अंदाज में लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में सामने आई टेस्टिंग की तस्वीरों से साफ है कि Tata Punch Facelift लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार है और इसमें पहले से ज्यादा नए बदलाव देखने को मिलेंगे.

2026 में हो सकती है लॉन्च

नई Tata Punch Facelift के टेस्ट मॉडल सड़कों पर देखे गए हैं. इन गाड़ियों में डुअल-टोन रूफ और Punch EV से मिलता-जुलता लुक नजर आ रहा है. टेस्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच चुकी ये SUV 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकती है. इससे साफ है कि कंपनी अब ज्यादा इंतजार नहीं कराने वाली.

Tata Punch Facelift का नया डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई Punch Facelift का लुक पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न होगा. सामने की तरफ नया बम्पर दिया गया है, जो कार को एक नया चेहरा देता है. एलईडी DRL अब पतले और ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं. कुछ वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जो SUV को और बेहतर बनाते हैं.

फीचर्स में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

नई Tata Punch Facelift में कई ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं जो इसे सेगमेंट में और मजबूत बनाएंगे. टेस्टिंग मॉडल में 360-डिग्री कैमरा देखा गया है, जिससे पार्किंग और सेफ्टी दोनों आसान होंगी. इंटीरियर में नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिस पर रोशन Tata लोगो होगा. इसके साथ 10.2 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, नया डैशबोर्ड डिजाइन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. कुछ वेरिएंट में लेवल 2 ADAS फीचर भी दिया जा सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में Tata Punch Facelift में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसमें वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पहले से भरोसेमंद है. इसके साथ CNG वेरिएंट भी मौजूद रहेगा. गाड़ी में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिल सकते हैं.

