पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS फीचर्स के साथ आ रही नई Skoda Kushaq, जानें कब होगी लॉन्च
नई Skoda Kushaq 2026 में फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च होगी. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड डिजाइन जैसे फीचर्स मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.
Skoda अपनी मिड-साइज SUV Kushaq को एक बड़े अपडेट के साथ दोबारा पेश करने की तैयारी में है. 2021 में पहली बार लॉन्च होने के बाद अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन जनवरी 2026 में आने वाला है. इस नए मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स और गियरबॉक्स तक कई सुधार किए जा रहे हैं, जिससे यह SUV पहले से ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
नई Kushaq का डिजाइन
- नई Skoda Kushaq में कंपनी फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव कर रही है. इसके हेडलैंप और फॉग लैंप को नया शार्प डिजाइन मिल सकता है, जिससे SUV का चेहरा और दमदार लगेगा. फ्रंट ग्रिल को भी पतले वर्टिकल स्लैट्स के साथ अपडेट किया जा सकता है, जिससे इसका लुक ज्यादा मॉडर्न दिखेगा. नई Kushaq में Skoda Kodiaq जैसा कनेक्टेड DRL सेटअप, चौड़ा एयर डैम और नए 17-इंच मैट-ब्लैक अलॉय व्हील भी जोड़े जा सकते हैं. पीछे की तरफ स्लिम LED टेल-लैंप्स और कनेक्टेड LED स्ट्रीप SUV को ज्यादा प्रीमियम स्टाइल देंगे. कुल मिलाकर नई Kushaq देखने में पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश होगी.
अब मिलेगी पैनोरमिक सनरूफ और Level-2 ADAS
- इंटीरियर में Skoda कई नए अपडेट देने जा रही है. पहली बार Kushaq में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है, जिससे इसका केबिन और खुला और प्रीमियम लगेगा. साथ ही नया इंटीरियर ट्रिम और कलर ऑप्शन केबिन को और बेहतर बनाएंगे. सबसे बड़ा बदलाव होगा Level-2 ADAS फीचर, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और कई सेफ्टी एलर्ट्स शामिल होंगे. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा जा सकता है, जिससे तंग जगहों में गाड़ी चलाना आसान होगा.
इंजन और गियरबॉक्स
- नई Kushaq में पहले की तरह दो इंजन विकल्प रहेंगे-1.0 TSI और 1.5 TSI, लेकिन खास बात ये है कि 1.0 TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. इससे ड्राइव स्मूथ होगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा. वहीं 1.5 TSI इंजन में DCT गियरबॉक्स पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है.
नई Kushaq किसके लिए सही है?
- 2026 Kushaq Facelift उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होगी जो एक स्टाइलिश, सुरक्षित और फीचर-रिच SUV चाहते हैं. डिजाइन, टेक्नोलॉजी और गियरबॉक्स में आने वाले बदलाव इसे अपने सेगमेंट में और मजबूत बनाएंगे.
