भारत में 26 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी नई Renault Duster, 10 लाख किमी से ज्यादा की टेस्टिंग पूरी

रेनो भारत में अपनी पॉपुलर SUV नई Renault Duster को 26 जनवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी लंबी और कड़ी टेस्टिंग की है, ताकि यह गाड़ी भारतीय ग्राहकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर सके. रेनो के मुताबिक, इस SUV को बाजार में लाने से पहले 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलाकर टेस्ट किया गया है. ये टेस्टिंग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में की गई है, जिससे गाड़ी हर तरह की सड़क और मौसम के लिए तैयार हो सके.

हर मौसम और हालात में हुई कड़ी टेस्टिंग

नई Renault Duster को बहुत ठंडे और बहुत गर्म मौसम में चलाकर परखा गया है. इसे माइनस 23 डिग्री सेल्सियस की ठंड और 55 डिग्री की तेज गर्मी में टेस्ट किया गया. इन हालातों में इंजन, कूलिंग सिस्टम और गाड़ी की ड्राइविंग पर खास ध्यान दिया गया, ताकि किसी भी मौसम में इसकी परफॉर्मेंस कमजोर न पड़े. इस टेस्टिंग का एक अहम हिस्सा लेह-लद्दाख में किया गया हाई-एल्टीट्यूड ट्रायल रहा. डस्टर को 18,379 फीट ऊंचे खारदुंग ला तक चलाया गया. कम ऑक्सीजन वाले माहौल में इंजन की ताकत, कूलिंग और लंबे समय तक चलने की क्षमता को अच्छे से टेस्ट किया गया.

भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर की गई जांच

नई डस्टर को भारत की खराब सड़कों, स्पीड ब्रेकर, भारी ट्रैफिक और शहर और हाईवे ड्राइविंग में भी टेस्ट किया गया. इसके साथ ही इसे पानी भरे रास्तों, धूल भरी जगहों और चढ़ाई वाले रास्तों पर भी चलाया गया. भारत में NATRAX, ARAI, GARC और ICAT जैसी टेस्टिंग सुविधाओं में इसकी ब्रेकिंग, संतुलन और आराम पर खास फोकस किया गया.

विदेशों में भी हुई टेस्टिंग

ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नई Renault Duster की टेस्टिंग ब्राजील, फ्रांस, रोमानिया, चीन और चेक रिपब्लिक जैसे देशों में भी की गई. इन देशों से मिले फीडबैक के आधार पर SUV को मजबूत और आरामदायक बनाया गया है, ताकि यह शहर और ऑफ-रोड दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन कर सके.लॉन्च से पहले हुई इतनी बड़ी टेस्टिंग यह दिखाती है कि रेनो नई Renault Duster को भारत के लिए पूरी तरह तैयार करना चाहती है. 26 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाली यह SUV मजबूती, आराम और भरोसे का अच्छा मेल साबित हो सकती है.

