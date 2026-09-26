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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम किसी की चमचागिरी...', सपा-कांग्रेस अलायंस पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

'हम किसी की चमचागिरी...', सपा-कांग्रेस अलायंस पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं. गठबंधन को लेकर पार्टी तय करेगी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Sep 2026 05:35 PM (IST)
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यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. हालांकि दोनों दलों के बीच अभी सीटों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है. इस बीच सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है. साथ ही उन्होंने पार्टी की वफादारी करने की वकालत की है.

इमरान मसूद ने कहा, "प्रभारी जो बोल रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं सब पार्टी के लिए बोल रहे हैं. हम पार्टी के लिए ही लड़ रहे हैं. हम तो पार्टी के लिए बोलने वाले लोग हैं. हम अपनी पार्टी की वफादारी करेंगे. हम दूसरे की वफादारी थोड़ी करेंगे." 

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'हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना है'

इमरान मसूद ने आगे कहा कि हमारा काम है कि हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना है. हमारा काम किसी दूसरे की चमचागिरी करना नहीं है. बाकी ढोल बजाने वाले ढोल बजाते रहें उनसे क्या फर्क पड़ रहा है. जब बारात चढ़ती है तो बहुत सारे लोग ढोल बजाते हैं तो बजाओ क्या फर्क पड़ रहा है. हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी फैसला करना वह पार्टी को तय करना है, लेकिन पार्टी को खत्म करके थोड़ी कोई फैसला होगा. पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे. अगर पार्टी ने हमें दिया है तो हम भी तो पार्टी को देने के लिए भी तो हैं. 

इमरान मसूद ने कांग्रेस से जाने पर क्या कहा?

इमरान मसूद ने आगे कहा, "मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पार्टी को दूं. या सिर्फ पार्टी से ही लेता रहूं. आप हल्की टिप्पणी करेंगे तो हल्की बातों के लिए तैयार रहिए. मैं कहीं और जाने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं. मैं कब्र तक कांग्रेस में रहूंगा. कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीतने वाली जीतें लेंगे. इस बार सिर्फ छाज नहीं मलाई भी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मलाईदार सीटें लेकर रहेंगे. हमने अपने प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को सारी बातें बता दी हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Imran Pratapgarhi UP NEWS IMRAN MASOOD CONGRESS Sahranpur News
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