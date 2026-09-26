गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमौसम की मार से खराब हो गई फसल, PMFBY के लिए ऐसे करें अप्लाई

मौसम की मार से खराब हो गई फसल, PMFBY के लिए ऐसे करें अप्लाई

मौसम की मार से फसल तबाह हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि मुआवजे के लिए क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में सरकार से कैसे मिलेगा मुआवजा? जान लीजिए इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पीएम फसल बीमा योजना, मिलेगा बेमौसम नुकसान पर मुआवजा.
  • 72 घंटे में बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करें.
  • खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें.
  • जांच के बाद मुआवजा सीधे बैंक खाते में मिलेगा.

खेती के लिए मौसम का साथ देना बहुत जरूरी होता है लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. और जब मौसम का मिजाज बिगड़ता है. तो इसका नुकसान किसान को होता है. कभी बेमौसम मूसलाधार बारिश, कभी भयंकर ओलावृष्टि तो कभी सूखा यह सबने मिलकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देत है. पर अब आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार की पीएम फसल बीमा योजना इस मुसीबत के वक्त में आपका साथ देती है. 

अगर आपकी फसल भी इस बार मौसम की मार का शिकार हुई है. तो आपके नुकसान की भरपाई का इंतजाम सरकार ने कर रखा है. इसके लिए बस आपको सही समय पर कुछ जरूरी कदम उठाने हैं और बीमा का पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस आपदा के समय कैसे अप्लाई करना है और किन-किन बातों का खास ख्याल रखना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
अपने बाग में कैसे करें कुल्थी की खेती, कितना मुनाफा देगी यह फसल
अपने बाग में कैसे करें कुल्थी की खेती, कितना मुनाफा देगी यह फसल
एग्रीकल्चर
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
एग्रीकल्चर
इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट
 इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट

सबसे पहले क्या करें? 

ऐसे नुकसानों में टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर खेत में पानी भर गया है ओले गिर गए हैं या फसल पूरी तरह खराब हो गई है. तो घर बैठकर हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए. नियम यह है कि फसल खराब होने के ठीक 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर आपको इसकी जानकारी संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कृषि विभाग को देनी होगी.

आप चाहें तो इसके लिए सीधे PMFBY के ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा सरकार का Crop Insurance ऐप भी आपके फोन में होना चाहिए 

जिससे आप सीधे अपने खेत की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते वक्त खसरा नंबर, जमीन के कागजात और नुकसान का सही कारण जरूर बताएं. जितना जल्दी आप बताएंगे सर्वे करने वाली टीम उतनी ही जल्दी आपके खेत तक पहुंचेगी और आपका काम आसान हो जाएगा.


मौसम की मार से खराब हो गई फसल, PMFBY के लिए ऐसे करें अप्लाई

किन डाॅक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

अब बात करते हैं इसके लिए कौन-कौन से डाॅक्यूमेंट्स चाहिए और फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो आपको बता दें कि आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें पैसा आना है वह, जमीन के कागजात या खसरा-खतौनी और फसल बुवाई का प्रमाण जैसे पटवारी की रिपोर्ट या सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए PMFBY की वेबसाइट पर Farmer Corner का ऑप्शन मिलता है जहां रजिस्टर करके आप खुद सारी डिटेल्स भर सकते हैं. बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी जानकारी गलत न हो, वरना वेरिफिकेशन के वक्त दिक्कत आ सकती है.

कैसे भरना होगा प्रीमियम?

अगर आपने पहले से बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड या लोन ले रखा है. तब तो बैंक वाले अपने आप ही बीमा का प्रीमियम काट लेते हैं. लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया है. तो आप खुद नजदीकी जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर इस योजना के लिए प्रीमियम भर सकते हैं. 


मौसम की मार से खराब हो गई फसल, PMFBY के लिए ऐसे करें अप्लाई

यह भी पढ़ें: इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट

मुआवजा मिलने में कितना वक्त लगता है?

बहुत से किसानों के मन में यह सवाल रहता है कि सब कुछ करने के बाद आखिर पैसा कब खाते में आएगा? तो बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद बीमा कंपनी के नुमाइंदे खेत का मुआयना करने आते हैं. जब रिपोर्ट फाइनल हो जाती है. तो आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर डेढ़-दो महीने के भीतर डीबीटी के जरिए सीधा आपके बैंक अकाउंट में मुआवजे की रकम ट्रांसफर कर दी जाती है.

किन बातों का रखना है ख्याल?

आखिरी और सबसे जरूरी बात अप्लाई करते वक्त रसीद या शिकायत संख्या संभालकर जरूर रखें. क्योंकि वही आपका प्रूफ है. योजना में मुआवजे के लिए सीधे सरकारी पोर्टल या फिर अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क करें. अगर आपकी भी फसल बर्बाद हुई है. तो आज ही इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपना हक पाएं.

यह भी पढ़ें: घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Crop Insurance Fasal Bima PM Fasal Bima Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
अपने बाग में कैसे करें कुल्थी की खेती, कितना मुनाफा देगी यह फसल
अपने बाग में कैसे करें कुल्थी की खेती, कितना मुनाफा देगी यह फसल
एग्रीकल्चर
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
एग्रीकल्चर
इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट
 इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget